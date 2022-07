In estate potremmo dover affrontare un grande problema. Si tratta delle unghie deboli che si spezzano facilmente. Questo tipo di problematica colpisce sia gli uomini che le donne. Ci sono diverse cause, ma la più comune è sicuramente la mancanza di vitamine. Anche l’invecchiamento o l’utilizzo di prodotti eccessivamente aggressivi potrebbero essere alcuni dei motivi più diffusi.

Ci sono, però, diversi rimedi naturali che possiamo fare tranquillamente in casa per migliorare la salute delle nostre unghie. Dovremo seguire anche dei piccoli accorgimenti, per migliorare lo stato non solo dall’esterno ma anche dall’interno. Basta unghie deboli e che si spezzano con questi rimedi completamente naturali.

Qualche consiglio

Tra i primi consigli troviamo sicuramente evitare contatti con prodotti chimici troppo forti. In particolare, cerchiamo di utilizzare i guanti quanto usiamo detersivi aggressivi. Usare i guanti non solo proteggerà le nostre mani, ma anche la nostra manicure. Il secondo consiglio è quello di utilizzare creme idratanti tutti i giorni. Preferiamo prodotti specifici per mani e unghie, tra cui anche oli.

Infine, se notiamo che le nostre unghie sono particolarmente deboli, evitiamo lo smalto in gel per un po’. Infatti, la rimozione e i trattamenti possono essere deleteri per le unghie e peggiorare la situazione. Anche acetone e solventi di vario genere potrebbero risultare troppo aggressivi ed è quindi consigliato evitarli, utilizzando una manicure più naturale.

Un buon metodo naturale per rinforzare le unghie parte sicuramente dall’idratazione. Non solo bevendo tanta acqua, ma anche con dei trattamenti. Se abbiamo a disposizione una pianta di aloe vera, applichiamone il gel sulle mani per nutrire le unghie.

Basta unghie deboli e che si spezzano grazie a questi rimedi naturali con olio, limone e altri ingredienti economici

Ancora più semplice sarà fare degli impacchi con olio e limone, due ingredienti che si trovano in tutte le cucine. Mettiamo in una tazza un cucchiaio di limone e due cucchiai di olio extravergine d’oliva. Questi due ingredienti non solo rinforzano le unghie, ma le sbiancano. Immergiamo delle garze nella soluzione e poi applichiamole sulle unghie per almeno 10 minuti. Passato il tempo, le unghie risulteranno lucide.

Infine, l’ultimo rimedio naturale è una maschera al tè verde. Facciamo bollire dell’acqua e immergiamo una bustina di tè verde. Dopo aver fatto raffreddare l’infuso, mettiamo le dita nel liquido per almeno 10 minuti. Successivamente facciamo la nostra manicure.

Ricordiamoci che la salute delle unghie dipende comunque dall’interno. Ricordiamoci di bere sufficiente acqua e di integrare tutte le vitamine necessarie. Inoltre, ricordiamoci sempre di applicare una base prima di mettere lo smalto. Questo perché gli agenti chimici potrebbero rovinare la superfice delle unghie e dar vita anche a dei funghi.

