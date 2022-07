Con l’arrivo dell’estate sempre più insetti escono dalle loro tane e trovano ristoro nelle case. Formiche, cimici e vespe sono solo alcuni fra questi e rappresentano un problema che ci si ritrova costantemente a dover risolvere.

Ma, se dovessimo indicare un animale particolarmente sgradito sotto molti aspetti, in tanti punterebbero il dito contro le blatte. Conosciute anche col nome di scarafaggi, sono una presenza che si intensifica nei mesi caldi e possono portare parecchi problemi.

Se trovano un varco fanno incetta di cibo nelle dispense. Amano in particolar modo le sostanze dolci e zuccherine, ma non disdegnano nemmeno altre pietanze presenti. Tuttavia, il problema maggiore riguarderebbe i possibili rischi per la salute, poiché entrano spesso in contatto con ambienti umidi e molto sporchi.

Basterebbero solo questi motivi per farci alzare il livello d’attenzione e cercare un modo per mandarle via. Ma prima di adoperarci per scacciarle è importante cercare di individuarle.

L’attenzione ai particolari

Per capire se ci sono blatte in casa dovremo acuire la vista e drizzare le orecchie. Anche il minimo particolare che solitamente trascuriamo potrebbe segnalare la loro presenza. Prima di tutto è necessario partire con un’ispezione dell’ambiente circostante.

Controlliamo in tutta la casa concentrando l’attenzione su cucina e dispensa, in cui le blatte adorano infilarsi. Monitoriamo anche la sala da pranzo, poiché eventuali briciole e resti di cibo potrebbero facilmente attirarle.

Ma il nostro compito non finisce qui: occhio a battiscopa e buchi nei muri, che potrebbero costituire luoghi ideali per un nido. Infine, oltre a un’accurata ispezione è utile fare attenzione ai rumori attorno, come dietro a mobili e pareti.

Per capire se ci sono blatte in casa bisogna fare attenzione a questo piccolissimo indizio ed ecco come eliminarle

Le blatte sono animali piccoli e scaltri, ma che possiamo individuare grazie a un particolare sottile e determinante. Parliamo della presenza delle feci. Queste non sono facilmente riconoscibili, e il motivo è chiaro fin da subito.

Normalmente, infatti, le si scambia per residui di caffè o polvere di cacao, a cui assomigliano molto. Per questo non si dà loro particolare importanza, una volta raccolte. In ogni caso, se troviamo dei mucchietti sparsi per casa potrebbe trattarsi di “ricordini” che le blatte ci hanno lasciato.

Una volta che avremo la certezza che questi insetti infestano casa nostra, dovremo agire di conseguenza. Un rimedio efficace è il collutorio, che di norma usiamo per l’igiene orale. Se non l’abbiamo a disposizione, possiamo posizionare qualche foglia di alloro trita nelle zone critiche della casa.

Anche il vino potrebbe servire allo scopo. Proviamo a sistemarne una bacinella nelle zone frequentate dalle blatte e aspettare. La bevanda le attirerà, stordendole e facendole annegare.

