Molto spesso non siamo abituati ad arredare e suddividere il nostro giardino secondo occasioni d’uso o aree tematiche. Perciò, dopo aver acquistato divanetti, pouf, barbecue, perché non pensiamo di realizzare un’area di svago originale che piaccia a grandi e piccini? Magari che si ispiri alle esotiche spiagge sabbiose dei nostri sogni. Le abbiamo conosciute da bambini, ci abbiamo giocato all’asilo e nei parchi. Sono le sabbionaie. Per dimensione e aspetto sono facilmente declinabili secondo gusti personali e stili decorativi scelti per il nostro giardino.

Ecco come fare una bellissima spiaggia esotica in giardino per fare divertire adulti e bambini grazie a queste semplici istruzioni. Per prima cosa stabilire il punto ideale in cui costruirla. Meglio se vicino a un albero che possa fornire una zona d’ombra e non in punti in cui vi sono avvallamenti del terreno. Questo impedirà il ristagno idrico e favorirà la rapida asciugatura della sabbia dopo un acquazzone.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Occorrente:

listoni di legno 10×10 cm per formare il perimetro dell’area;

bomboletta spray per tracciare le linee di scavo sul terreno;

vanga;

viti e avvitatore per inchiodare i travetti fra loro;

cutter;

telo da pacciamatura che copra tutta l’area;

sabbia pronta per aree gioco poiché già pulita rispetto a quella da costruzione.

Procedimento

Ideare la forma della nostra spiaggia, tracciarne il contorno con lo spray e iniziare lo scavo. La profondità dovrà essere di almeno 20 cm, ovvero l’altezza di due travetti sovrapposti che saranno le pareti della sabbionaia. Per livellare il fondo utilizzare un po’ di sabbia. Dopodiché su di essa stendere il telo da pacciamatura e fissarlo con le viti ai travetti su tutto il bordo. Fissarlo ulteriormente disponendovi sopra la terza fila di travetti che, a questo punto, uscirà dal terreno. Con un cutter tagliare il telo in eccesso. Riempire la vasca ottenuta con tutta la sabbia. Per calcolare quanta acquistarne, usare questa formula: larghezza X altezza X lunghezza in cm e dividere per 10.000. Si otterranno i metri cubi necessari per riempirla.

Non solo per bambini

Realizzare un’area così in giardino farà piacere a tutti, grandi e piccini. Se non si hanno figli, sarà molto divertente arredarla stile tropicale con tanto di lucine, cuscini e palme. Prendere il sole in giardino avrà tutto un altro sapore. Ecco come fare una bellissima spiaggia esotica in giardino per fare divertire adulti e bambini grazie a queste semplici istruzioni.