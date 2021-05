Con l’arrivo della bella stagione ci si dedica con entusiasmo all’arredo degli spazi esterni. Siano essi giardini, balconi o stretti terrazzini. Il panorama dei mobili e complementi d’arredo per esterni è molto vasto e per tutti i gusti. Tavolini, poltrone, pouf, ombrelloni, lanterne e tappeti. L’area verde è a tutti gli effetti un’altra stanza di casa indipendentemente dalle sue dimensioni e come tale va studiata nei minimi dettagli. Spesso però i mobili che piacciono sono costosi. Ecco che può tornare utile un’idea di riciclo semplice che permetta di ottenere delle sedute per esterno comode, funzionali e a basso costo.

Non gettiamo in discarica questo vecchio mobile

Le istanze ecologiche impongono sempre più frequenti e severe riflessioni su ciò che siamo soliti gettare via. Ecco che nascono le più disparate, geniali, divertenti e insolite idee di riciclo. Una di queste è la seguente. Prima o poi capita a tutti di dover cambiare il divano di casa, oppure dover gettare via quello della nonna. Magari col tessuto logoro. Prima di farlo, bisogna osservarlo bene e vedere se l’imbottitura del cuscino della seduta o dello schienale siano ancora in buono stato. Non è necessario che lo siano tutte. Dopodiché, eliminare la vecchia stoffa e tenere unicamente le imbottiture sane.

Una semplice e sorprendente idea creativa per non gettare via questo vecchio mobile e utilizzarlo per arredare gli spazi esterni

Fare shopping al negozio di tessuti e scampoli è sicuramente la parte più divertente oltre che l’unica spesa richiesta. Se le sedute saranno posizionate in zone non riparate, allora sarà opportuno acquistare tessuti idrorepellenti. In caso contrario, basterà orientarsi sui tessuti d’arredamento che più piacciono. Seguire le mode di stagione per la scelta dei colori e delle fantasie sarà possibile perché è facile realizzare più di un rivestimento. Dopo aver acquistato la stoffa sufficiente, non resterà che realizzare la federa per cuscini. Poche cuciture e il gioco è fatto. L’idea è quella di realizzare un modello uguale a quello delle fodere dei guanciali per dormire, senza perciò inserire la cerniera. In questo modo il lavoro sarà alla portata di tutti, principianti ed esperti della macchina da cucire.

Perché riutilizzarli?

Spesso i vecchi divani sono realizzati con ottime imbottiture. Pertanto è consigliabile utilizzarli nuovamente come sedute da terra, anche sovrapponendoli. Giocando con volumi, forme e dimensioni diverse. Quello che sarebbe stato un rifiuto, diventerà un complemento d’arredo moderno che gli amici invidieranno. Questa è una semplice e sorprendente idea creativa per non gettare via questo vecchio mobile e utilizzarlo per arredare gli spazi esterni.