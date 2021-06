È sempre più comune ormai utilizzare i semi in cucina, sia nei piatti dolci che salati. I più diffusi sono i semi di lino e di Chia ma ecco una novità a cui non avevamo pensato.

Questo nuovo super alimento poco conosciuto aggiungerà innumerevoli sostanze nutritive alla nostra dieta e si può trovare in una pianta comune che quasi tutti abbiamo in casa o in giardino. SI tratta del basilico e dei suoi semi. Vediamo quali sono le loro proprietà e come possiamo utilizzarli.

Coltivare il basilico per sfruttarne anche i semi

Sappiamo che anche il basilico ha una sua fioritura e che è importante staccare il fiorellino per favorire la crescita della pianta. Invece di buttare questo fiore possiamo lasciarlo seccare e poi farne fuoriuscire tutti i piccoli semi neri.

Questi sono delle vere e proprie bombe che contengono antiossidanti, vitamine A e C, betacarotene. Sono anche ricchi di magnesio, potassio, calcio e ferro.

Hanno un potere depurativo in caso di mal di gola e raffreddori, aiutano la digestione e costipazione. Inoltre, aiutano a prevenire e curare l’acne, e nella perdita di peso. Vale quindi la pena utilizzarli e aggiungerli alla nostra dieta.

I semi di basilico si possono usare immergendoli in acqua o altra bevanda come succo o tè. Vanno lasciati 2 minuti nel liquido per far sì che si gonfino e sprigionino le loro migliori qualità.

Si possono spargere su tutti i tipi di piatti, nelle insalate, sul pesce, sulle uova. Vanno benissimo anche in yoghurt frullati e nei dessert.

