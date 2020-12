Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le unghie normalmente ci mettono del tempo a crescere, si calcola che ci vuole un mese perché si allunghino da 2 a 4 millimetri. Ma ci chiediamo se c’è un sistema per farle diventare più lunghe in breve tempo. Ebbene la risposta è affermativa se si seguono alcuni consigli. Ecco allora come far crescere velocemente le unghie in una sola settimana.

Il metodo giusto

Per far crescere velocemente le unghie bisogna dedicare maggior attenzione ad esse nel periodo in cui si vuole ottenere una crescita più rapida. Seguiamo allora questi consigli per una settimana e poi vedremo i risultati.

Le cose da evitare

Ci sono alcune cose che bisogna evitare se si vogliono delle unghie forti e sane, alcuni comportamenti sbagliati, perché dannosi per la salute delle unghie.

Cerchiamo di eliminare l’abitudine di mangiare le unghie, che è un comportamento probabilmente dovuto al nervosismo. Chi ha questa abitudine, certamente almeno per una settimana deve adottare il buon proposito di non toccarle. Si potrebbe provare in alternativa a masticare del chewing-gum.

Simile al mangiarsi le unghie, è l’azione di rosicchiare le pellicine delle unghie o come si chiamano in termine più tecnico, le cuticole. Molti pensano che sia un’azione che non influisce sull’unghia. Al contrario chi è solito mangiare queste pellicine o anche accorciarle con le forbicine, accorcia allo stesso tempo la crescita dell’unghia.

Cose da fare. Ecco come fare per far crescere velocemente le unghie in una sola settimana

L’unghia teme l’umidità, perché diventa più fragile. Quando abbiamo finito di lavarci asciughiamo bene le mani e in particolare le unghie. L’acqua, soprattutto se calda, ammorbidisce l’unghia, ed è più facile che, facendo qualcosa, possa rovinarsi.

Se un’unghia si è rovinata alla punta, allora bisogna riprendere tutto il bordo pareggiandolo e uniformandolo. In modo si eviterà che, a causa di una piccola parte, non si rovini e diventi più fragile tutto il resto.

Altre attenzioni alle unghie

Conviene anche usare delle creme per idratare bene la pelle e soprattutto le cuticole, che sono una vera barriera contro il passaggio di sporcizia e batteri, potenziali cause di infiammazioni e infezioni. Anche dell’olio va bene al posto della crema, come l’olio di mandorle dolci.

Infine conviene limare le unghie, meglio dando una forma rotondeggiante piuttosto che squadrata. Questa, infatti, è più soggetta a impigliarsi nei tessuti ed anche meno adatta ai gesti più delicati che devono eseguire le dita. Per cui le unghie tagliate in questo modo rischiano di scheggiarsi.

Infine cercare di avere un’alimentazione che permetta un’assunzione più ricca di calcio, importante per la crescita e il rafforzamento delle unghie.

Ecco qualche suggerimento per far crescere rapidamente le unghie con successo.