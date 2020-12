Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’iPhone si scarica troppo in fretta? iOS 14 è l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Apple per gli iPhone. Dalla sua uscita, molti utenti hanno lamentato una diminuzione delle prestazioni della batteria. Un problema comune, specie in concomitanza di questi update su cellulari che ormai hanno qualche anno di vita.

Fortunatamente si tratta anche di un problema facilmente risolvibile. Basta utilizzare qualche piccolo accorgimento aggiuntivo per migliorare la salute del nostro melafonino e preservarne la batteria.

L’iPhone si scarica troppo in fretta? Ecco come salvare la batteria

Disattivare le analitiche. Un primo intervento può essere disattivare la condivisione delle informazioni d’utilizzo dei dispositivi. Per farlo basta andare in Impostazioni > Privacy > Analisi e miglioramenti e da qui spegnere l’interruttore di Condividi dati iPhone Apple Watch e quello di Condividi Analisi iCloud.

Luoghi frequenti. Questa funzione consuma molta batteria e si può disattivare con l’apposito interruttore in Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > Servizi di sistema > Luoghi frequenti.

Altri servizi di sistema. Nella schermata Impostazioni > Privacy > Servizi di localizzazione > Servizi di sistema si possono disattivare tantissime altre opzioni come gli Avvisi da posizione, i Suggerimenti da posizione, l’Itinerario e Traffico e Popolari vicino a me. Sono tutte opzioni non indispensabili.

Altri accorgimenti per risparmiare energia

Scarica nuovi dati. La rete dati cellulare è l’opzione più energivora. Per limitarne i consumi, basta selezionare l’opzione Push e quella Automaticamente in Impostazioni > Contatti> Account > Scarica nuovi dati.

App in background. Un’altra opzione da tenere in considerazione è quella che permette il download di dati alle app che non si stanno utilizzando. Per disabilitarla, e gestirla applicazione per applicazione, basta andare in Impostazioni > Generali > Aggiorna app in background.

Caricamento ottimizzato. L’ultima versione di iOS fornisce un pannello di controllo della batteria molto preciso. Per visualizzare tutte le statistiche si può andare in Impostazioni > Batteria e, in Stato batteria, è possibile anche attivare l’opzione di Caricamento ottimizzato.