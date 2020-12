Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi sveliamo una curiosità sul patrimonio enogastronomico della nostra Penisola. Infatti, cogliamo questa occasione, per illustrare la storia di una preparazione di un dolce che ci riporta ai secoli prima di Cristo, ma che è ancora perfetto da preparare durante le festività invernali. Ecco il dolce delle feste più antico d’Italia perfetto per il Natale.

La storia del fustringo

Ecco il dolce delle feste più antico d’Italia perfetto per il Natale. Stiamo parlando del fustringo, ovvero di una preparazione a base di uva e frutta secca che vanta origini antichissime.

Questo dessert ha origini etrusche ed è stato, poi, anche un prodotto tipico dei Piceni. Per la prima volta lo troviamo citato nell’enciclopedia di Plinio il Vecchio, la “Naturalis historia”, scritta nel I secolo a.C.

La ricetta che si trova in questa versione è a base di succo d’uva, farro, orzo, grano duro, latte e miele. Per la cottura venivano utilizzate dei vasi in terracotta. La ricetta adesso è un pò cambiata, ma conserva ancora molti dei suoi ingredienti intatti.

Come prepararlo

Prendere un chilo di fichi secchi e tritarli a piccoli pezzi. Metterli a bollire fino a renderli molto morbidi. Far rinvenire in acqua fresca 500 grammi di uvetta per mezz’ora. Scolare entrambe gli ingredienti, asciugarli e mescolarli insieme.

Aggiungere 350 grammi di farina 00, 200 grammi di canditi sminuzzati 80 grammi di cacao amaro e 500 grammi di zucchero semolato bianco. Inserire anche 200 grammi di noci e la stessa quantità di mandorle dopo averle tritate.

Impastare gli ingredienti con le mani e aggiungere due tazzine di vino bollito, una tazzina di rum e altre due di caffè. Continuare a mescolare.

A questo punto, prendere una terrina da forno, cospargerla d’olio e versare al suo interno il composto ottenuto. Cuocere per mezz’ora a 200 gradi.

Oggi abbiamo parlato di quello che è considerato il dolce più antico d’Italia. Se si è interessati ad altre curiosità in ambito culinario allora consigliamo di non perdere la vera storia della carbonara, ricetta che potrebbe essere un meraviglioso incontro fra la cultura nostrana e quella americana. Per scoprirne di più, basta cliccare qui.