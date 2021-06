Il ribasso delle azioni Mutuionline potrebbe essere giunto al capolinea dopo che era stato annunciato in un report del 22 aprile del nostro Ufficio Studi. In quell’occasione i nostri analisti mettevano in guardia da un’accelerazione ribassista nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 45,95 euro.

Allo scattare della rottura del supporto indicato le quotazioni hanno accelerato al ribasso perdendo circa il 20% e facendo invertire la tendenza in corso al ribasso. Adesso, però, sembrerebbe che siamo giunti a un punto di svolta. Le quotazioni, infatti, si sono appoggiate al forte supporto individuato dal I obiettivo di prezzo in area 38,1 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 28,4 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso passa per area 18,8 euro.

Quando potremmo avere le probabilità a favore per una ripresa del rialzo? Prima di tutto serve la tenuta del supporto indicato. Secondo un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Facciamo notare che il ribasso ha avuto inizio da un segnale di vendita scattato in chiusura di settimana a fine aprile.

Dopo questo ribasso il consenso degli analisti sul titolo è rimasto comprare con un prezzo obiettivo che esprima una sottovalutazione del 30% circa.

Il ribasso delle azioni Mutuionline potrebbe essere giunto al capolinea: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 22 aprile a quota 45,90 euro in ribasso dello 0,43% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.