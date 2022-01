Quando puliamo la nostra casa non abbiamo a che fare solo con polvere e sporco. Infatti, in alcuni ambienti della casa si concentra anche il calcare.

Pensiamo al bagno e alla cucina. Ad esempio, il calcare si deposita anche su semplici oggetti come la caffettiera. Infatti abbiamo spiegato che per eliminare il calcare dalla caffettiera e pulirla velocemente bastano 3 efficaci prodotti naturali diversi da limone e bicarbonato.

Troviamo il calcare nelle nostre case a causa del passaggio dell’acqua e questo colpisce soprattutto i sanitari, le piastrelle e le superfici di vetro.

L’acqua che esce dai rubinetti contiene dei minerali. Quando l’acqua evapora questi minerali restano sulle superfici. Dunque, ecco come eliminare velocemente le macchie di calcare dal vetro della doccia con 3 efficaci rimedi a cui nessuno pensa mai.

Le macchie di calcare regalano un aspetto trascurato anche al bagno più pulito, ma oggi vogliamo aiutare a risolvere questo problema.

Fortunatamente alcuni prodotti che molti di noi hanno già in casa possono aiutarci. Ad esempio, altro che limone, per rimuovere velocemente il calcare dai vetri della doccia bastano 2 geniali trucchetti che nessuno si aspetta.

Se vogliamo saperne di più e scoprire queste altre semplici soluzioni, continuiamo a leggere l’articolo.

Ecco come eliminare velocemente le macchie di calcare dal vetro della doccia con 3 efficaci rimedi a cui nessuno pensa mai

L’acido citrico è un ottimo rimedio ecologico che possiamo utilizzare per rimuovere il calcare sui vetri del box doccia.

Se lo uniamo al bicarbonato otterremo un prodotto ancora più efficace. Uniamo a mezzo litro d’acqua 50 grammi di acido citrico e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Misceliamo il tutto e vaporizziamo questa soluzione sui vetri della doccia.

Passiamo un panno in microfibra sul vetro e poi asciughiamolo per rimuovere ogni alone: il risultato sarà sorprendente.

Acqua ossigenata

Se abbiamo a casa dell’acqua ossigenata possiamo utilizzarla per rimuovere il calcare che si deposita sui vetri. Versiamone 20 millilitri su una spugna oppure su un panno in microfibra e passiamolo sui vetri della doccia. Dopo aver asciugato con un panno morbido, noteremo che sui vetri non ci sarà più nemmeno una traccia di calcare.

Limone e aceto

Possiamo definire questi 2 prodotti naturali come gli anticalcare per eccellenza. Uniamo in mezzo litro d’acqua il succo di un limone e mezzo bicchiere d’aceto bianco.

Vaporizziamo il prodotto direttamente sui vetri da trattare ed asciughiamo con un panno morbido. Il calcare andrà via con una sola passata ed avremo subito vetri splendenti.

Consiglio

Abbiamo visto dei metodi semplici ma molto utili per rimuovere il calcare dai vetri della doccia. Per trattare invece sanitari e rubinetteria, dobbiamo sapere che rimuovere il calcare non sarà più un problema se avremo questo comunissimo oggetto ad aiutarci.