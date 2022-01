Dopo aver dato il benvenuto al nuovo anno una manciata di giorni fa, eccoci al weekend che metterà fine alle festività di fine anno. L’occasione è propizia, quindi, per svelare la classifica dei segni più fortunati nelle prossime ore. In particolare, l’oroscopo del weekend svela i 5 segni zodiacali al top tra il 7 e 9 gennaio.

Il segno top del weekend: Scorpione

Venerdì, sabato e domenica saranno il naturale coronamento di una settimana semplicemente fantastica per i nati Scorpione. Con molti pianeti forti nel segno o in ottimo aspetto, si prevede un weekend proficuo anzitutto sul fronte lavoro, affari, finanze.

Gli astri, in particolare, suggeriscono di dare corpo e forma alle idee. Non tutte quelle che nascono in questo periodo avranno lunga vita, ma alcune potrebbero segnare il 2022. Favoriti anche i contatti con gli amici, specialmente nelle giornate di venerdì e sabato.

Medaglia d’argento ai nati nel segno dell’Acquario

Bello il cielo astrale per i nati Acquario che questo weekend potrebbero vivere la gioia di una vincita al gioco o un guadagno extra o l’incasso di un vecchio debito. Tentare la sorte, dunque, perché potrebbe essere il weekend giusto.

Altrettanto bello è il cielo per i sentimenti. Lo stato di grazia e di forza del periodo saranno le armi in più per sedurre il partner o fare una nuova conquista.

Sagittario al terzo posto

Forti e vincenti, invece, i nati Sagittario nelle prossime ore, tranne nella giornata di venerdì per colpa di qualche malanno di stagione. Nel weekend le giornate saranno spese per organizzare la ripresa del lavoro, specie per gli autonomi e per chi gestisce un’attività in proprio. Per questi ultimi è importante ricordare la guida aggiornata al regime forfettario 2022 per le partite IVA, anche con tassazione agevolata al 5%.

Nelle ore pomeridiane e serali, invece, largo spazio alla vita sociale. Gli astri consigliano di organizzare un gioco con gli amici. Magari in rete, evitando così di correre inutili e possibili rischio di contagio.

Capricorno

Si preannuncia un fine settimana romantico e da favola per gli amici Capricorno, con Venere nel segno dallo scorso weekend. Coccole, flirt, emozioni a mille, uscite intriganti e cene a due saranno i temi dominanti delle prossime ore, specie sabato 8.

Gli astri consigliano comunque di concedersi qualche ora di relax. Le festività, oltretutto, stanno per finire e si corre il serio rischio di arrivare alla ripresa lavorativa con le pile scariche.

L’oroscopo del weekend svela i 5 segni zodiacali al top tra il 7 e 9 gennaio

Infine chiudiamo al quinto posto con gli amici nati sotto il segno della Vergine. Nel fine settimana si assisterà alla congiunzione di Luna a Giove Nettuno, quindi si creeranno le condizioni ottimali per tutto ciò che riguarda i sentimenti e le relazioni. Con Venere in poppa, la voglia di intimità di momenti magici diventerà più forte che mai. Per i single, invece, potrebbe arrivare una chiamata inattesa o un incontro fortuito che lascerà il segno.

Approfondimento

Nel 2022 il Ministero dell’Economia offre 300 posti di lavoro a tempo indeterminato a questi fortunati candidati.