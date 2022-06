In tutte le case incontriamo solitamente gli stessi inconvenienti, come quello dello scarico che si ottura. Solitamente quello che si intasa più spesso si trova nella doccia, dal momento che quando ci laviamo i capelli, questi finiscono per accumularsi nei tubi. Accade, però, anche nei lavandini, nelle vasche e nei water.

Dal momento che il tubo otturato non permette all’acqua di scorrere liberamente, questa si accumula sul fondo creando una piscina col rischio di strabordare. Ecco perché non possiamo certamente rimanere inermi e lasciare che la situazione peggiori. Dovremmo infatti pulire lo scarico con regolarità almeno una volta al mese e in base all’utilizzo, ma come muoversi?

Le alternative per pulire lo scarico

Sia che si tratti di normale manutenzione o per liberare uno scarico già intasato, solitamente adottiamo due soluzioni. La prima è quella di versare uno sturalavandini o un disgorgante, lasciandolo agire finché non avrà sciolto del tutto i capelli. Spesso, però, questa soluzione è tutt’altro che ecologica, senza contare che ogni bottiglia è piuttosto costosa.

Per questo sempre più persone hanno deciso di utilizzare il bicarbonato non solo per lavare le fragole, ma anche per sturare il lavandino. Mischiamone 2 cucchiai insieme ad almeno un litro di acqua bollente e versiamo la miscela nello scarico. Buttiamo altri due cucchiai nel canale di scolo e lasciamolo agire per un paio d’ore. Dopodiché, versiamo dell’altra acqua bollente.

Ecco come eliminare peli e capelli dallo scarico di doccia e lavandino senza toccarli e senza bicarbonato o sturalavandino

Quelli citati non sono gli unici metodi a disposizione se vogliamo liberare lo scarico del bagno. Possiamo infatti sfruttare anche le creme depilatorie, pensate proprio per “sciogliere” i peli. Dovremmo quindi svuotare il suo tubetto per poi lasciare agire il composto per diverse ore. Risciacquando con acqua calda troveremo uno scarico di nuovo libero. In questo caso, però, scegliamo la crema più economica, così da non spendere troppo.

È pur vero che potremmo ottenere lo stesso effetto del tutto gratis, usando l’aspirapolvere. Basterà lasciar passare qualche ora dall’ultima doccia, così da poter aspirare il gomitolo di capelli secchi.

Se invece preferiamo non utilizzare l’aspirapolvere, possiamo sempre realizzare uno “sturalavandino” in soli due minuti. Prendiamo un pezzo di plastica abbastanza morbida, come quella della confezione di un detersivo o di una bottiglia. Tagliamone una striscia di circa 20 cm, realizziamo poi delle piccole incisioni ai lati come quelle di una piuma. In questo modo, potremmo inserire la striscia di plastica all’interno del tubo e, facendola risalire, le incisioni cattureranno i capelli senza doverli toccare.

Ecco come eliminare peli e capelli dallo scarico con il minimo sforzo e con la massima efficacia.

Lettura consigliata

Ecco il sorprendete motivo che spinge sempre più persone a mettere uno spicchio d’aglio nel WC