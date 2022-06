Sembra impossibile ma possiamo usare l’aglio sia come afrodisiaco che per aggiustare i vetri, scacciare gli insetti ed eliminare il calcare

Ci sono diversi alimenti che sono alla base di un gran numero di ricette tradizionali e internazionali. Forse fra questi uno dei più versatili è l’aglio, che con il suo gusto pungente e dolce allo stesso tempo riesce a dare spessore al piatto. Pochi, però, sanno che il sapore non è la sua unica qualità. Infatti, l’aglio sarebbe ricco di antiossidanti contro i radicali liberi. In più, l’allicina contenuta nel bulbo eserciterebbe un’azione antivirale, antibatterica e antimicotica. Senza contare che, secondo alcuni studi, l’aglio gioverebbe anche alla salute cardiovascolare e riuscirebbe a ridurre il rischio di tumore allo stomaco.

Insomma, non male per un semplice condimento. I pregi dell’aglio però non si esauriscono qui.

I benefici per la salute

Abbiamo problemi di acne o semplicemente vogliamo tonificare il viso? Mostriamo dei sintomi da raffreddamento? Vogliamo trovare una soluzione a pulci, zanzare e parassiti? Ci interessa rendere le cose più piccanti in camera da letto? Vogliamo riparare un vetro sbeccato o semplicemente disinfettare le superfici di casa? Ebbene, tutto questo può essere fatto proprio grazie all’aglio, dal momento che le sue qualità lo renderebbero efficace in tutte queste situazioni.

Ad esempio, possiamo sfruttare l’azione antibatterica dell’aglio per pulire casa in modo naturale. Ci basterà tagliare grossolanamente tre spicchi d’aglio e lasciarli macerare in 500 ml di aceto insieme a qualche goccia di olio essenziale. Dopo un paio di giorni potremo utilizzare questa soluzione con uno spray per pulire le superfici.

L’azione antibatterica dell’aglio, però, potrebbe anche essere sfruttata come antibiotico naturale per contrastare i sintomi da raffreddamento. Se il medico è d’accordo, potremmo consumarlo direttamente o sotto forma di infuso. Anticamente, poi, si utilizzava l’aglio anche come disinfettante nel caso di piccoli tagli.

Oggi potremmo invece disinfettare la pelle in caso di acne, strofinando il bulbo tagliato direttamente sulla pelle.

Sembra impossibile ma possiamo usare l’aglio sia come afrodisiaco che per aggiustare i vetri, scacciare gli insetti ed eliminare il calcare

Tra le varie dicerie riguardo ai pregi dell’aglio, c’è anche il suo potere come afrodisiaco, già dai tempi di Aristotele e ancora diffusa in alcune culture. Questo potrebbe essere legato alle proprietà dell’allicina che favorisce la circolazione.

L’aglio, invece, non è affatto apprezzato dalle zanzare, motivo per cui, utilizzandolo come spray o mettendo l’aglio tagliato sui davanzali, potremmo tenere alla larga questi fastidiosi insetti. Allo stesso modo, potremmo utilizzarlo per sbarazzarci di pulci sui nostri animali domestici, applicando l’aglio o un suo infuso solo dall’esterno. Stesso dicasi per i parassiti dell’orto che infestano le nostre piantine soprattutto in primavera.

Infine, pochi sanno che possiamo utilizzare l’aglio anche per rendere più resistente il vetro sbeccato. Basterà tagliarlo a metà e spargerlo sulla parte rotta per far agire il saccarosio che contiene come se fosse una colla.

Sembra impossibile, dunque, ma possiamo utilizzare l’aglio in tutte queste circostanze. In più, questo piccolo bulbo potrebbe avere un utilizzo sorprendente anche in bagno per tenere il WC pulito e brillante.

Lettura consigliata

Non solo cenere e uova per concimare le nostre piante, ma avremo balconi e giardini fioriti anche grazie a questi concimi naturali