I frutti dell’estate sono davvero tantissimi e ci invitano ad approfittare di tutta questa abbondanza durante la stagione. Fortunatamente, possiamo anche portarla con noi nei mesi successivi, realizzando dolci conserve o creando frutta candita o essiccata. In ogni caso non è ancora il momento, perché ora possiamo godere di tutti quei frutti freschi che aspettavamo dopo la penuria invernale.

Fra tutti questi meravigliosi frutti ci sono ovviamente le fragole, molto apprezzate da grandi e piccini. Oltre a mangiarle fresche, possiamo usarle per creare una grande varietà di ricette, come tiramisù alternativi, torte e creme fresche.

Le fragole, oltre a essere buone, sono anche salutari, dato che conterrebbero molecole antinfiammatorie e antiossidanti, utili per la salute cardiovascolare. Inoltre, sono ricche di vitamina C, che ci dà dell’energia in più per affrontare il caldo estivo.

Insomma, delle fragole non possiamo proprio fare a meno. Prima di mangiarle o usarle per una ricetta, tuttavia, dobbiamo sicuramente pulirle. Non tutti, però, ricorrono ai metodi più efficienti.

In estate gli amanti delle fragole devono assolutamente sapere l’errore molto comune da evitare per non rovinarle

Come detto, cominciamo sciacquando la frutta, passaggio importante soprattutto in questo caso. Infatti, le fragole sono fra i frutti con più pesticidi, non avendo uno spesso involucro esterno che gli perfette di difendersi da malattie e insetti. Essendo così delicati, quindi, spesso i produttori scelgono i pesticidi per non perdere troppo raccolto. Ecco perché è importante lavare le fragole prima di consumarle, sciacquando anche diverse volte con delicatezza.

Quindi, sciacquiamole velocemente in uno scolapasta, spostando le fragole molto delicatamente. Successivamente, rimuoviamo il picciolo, dove tende ad accumularsi molto sporco. Se vogliamo, tagliamo la parte superiore della fragola, ma non esageriamo, perché finiremmo solo per sprecare.

Ora mettiamo le fragole in una ciotola, riempiamola di acqua fresca e aggiungiamo qualche piccolo ingrediente per pulire le fragole a fondo. Alcuni preferiscono il bicarbonato, altri un cucchiaio di vino bianco o di succo di limone.

Scoliamo tutto, risciacquando per l’ultima volta, e tamponiamo le fragole. A questo punto dobbiamo utilizzarle direttamente. Infatti, non dobbiamo commettere l’errore di lavarle in anticipo per poi pensare di consumarle dopo qualche giorno. Essendo dei frutti composti per lo più d’acqua, questi si decompongono molto velocemente. Per lo stesso motivo, ricordiamoci di conservarle nella parte bassa del frigo.

Stavolta, in estate gli amanti delle fragole potranno pulirle in un attimo per mangiarle subito, in ogni momento della giornata

