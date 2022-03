Con l’arrivo della primavera cominciano a risvegliarsi le piante del giardino e dell’orto con le prime fioriture. Tuttavia l’aumento delle temperature porta con sé anche sgradevoli visitatori sui nostri vegetali che, se non attenzionati a dovere, potrebbero distruggerli in poco tempo. In particolare facciamo riferimento alle terribili cocciniglie, in grado di mangiare ed infettare la pianta e farla morire in poco tempo. La cocciniglia attacca le piante succhiandone la linfa e producendo melata, una sostanza zuccherina di cui le formiche vanno matte. Ecco perché spesso la presenza di questi 2 insetti è concomitante, dal momento che entrambi vivono in simbiosi. Risulta pertanto importante fare attenzione ad alcuni segnali ed intervenire tempestivamente per evitare che fiori e piante vengano rovinati.

A cosa fare attenzione

Le formiche amano gli ambienti secchi e asciutti, come le fessure nel muro o nell’intonaco e piccoli pertugi del battiscopa. Anche la cocciniglia predilige climi caldi e i segnali della loro presenza sono inequivocabili. Questi aggressivi insetti si posizionano sotto le foglie delle piante da dove succhiano linfa direttamente dai canali linfatici. Quando questo accade le foglie e, conseguentemente l’intera pianta, tendono ad ingiallire fino alla morte. La cocciniglia è di piccole dimensioni e varia dai toni del verde al marrone e, come detto, producendo melata attira le formiche. Dunque se dovessimo notare la presenza di formiche in giro, dovremo subito controllare anche le foglie dei nostri vegetali. Ma come possiamo allontanare questi ospiti non desiderati?

Ecco come eliminare formiche e cocciniglie dalle piante in terrazzo, giardino e orto con questi semplici rimedi naturali

Per tenere alla larga le formiche da casa possiamo creare degli sbarramenti utilizzando degli ingredienti odorosi per loro sgradevoli, come peperoncino, aceto, menta. Tuttavia è possibile creare anche delle trappole ingegnose utilizzando rimedi comuni. Potremmo, ad esempio, mischiare del miele e del bicarbonato creando una miscela che eliminerà le formiche.

Il miele infatti attrarrà le formiche che però ingerendo anche il bicarbonato saranno neutralizzate. Ulteriore vantaggio sarà che questo cocktail letale sarà portato dalle formiche direttamente nel nido riducendo sensibilmente l’infestazione.

Per quel che riguarda le cocciniglie, invece, ci serviremo del sapone di Marsiglia del quale utilizzeremo 100 g da far sciogliere in un litro d’acqua. Spruzzeremo questa soluzione nelle ore serali direttamente sulle cocciniglie e sulle zone fogliari attaccate. Applicando questa soluzione 3-4 volte alla settimana vedremo sparire gradualmente questi insetti.

Dunque, ecco come eliminare formiche e cocciniglie in modo naturale e salvare le nostre piante.

