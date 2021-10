Siamo ancora a ottobre e i funghi porcini sono ancora sia i re del bosco sia i protagonisti delle nostre migliori ricette. In tutta Italia i funghi porcini accompagnano dei sughi per la pasta, dei risotti e, perché no, anche dei contorni.

La nobiltà di questo fungo si vede proprio dalla sua versatilità in cucina. In altre parole, li possiamo usare in mille modi e con tantissimi ingredienti anche molto diversi tra loro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vorremmo consigliare al Lettore una ricetta molto semplice e veloce da preparare. Riguarda un antipasto, ma che può anche trovarsi in mezzo a una tavola imbandita per un aperitivo tra amici o colleghi. Infatti, ecco come trasformare i funghi porcini in un antipasto gourmet e raffinato.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per questo fantastico antipasto:

50 grammi di funghi porcini secchi oppure 300 grammi di porcini freschi;

250 grammi di besciamella;

100 grammi di taleggio;

aglio;

qualche rametto di prezzemolo;

Parmigiano grattugiato;

burro chiarificato;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Preparazione

Come prima cosa, dovremmo preoccuparci di preparare due ingredienti fondamentali per questa ricetta. Il primo è sicuramente la crespella in cui andremo a inserire la nostra salsa ai porcini. Inoltre, il secondo ingrediente che dovremmo preparare è la besciamella. Per una questione di tempo, sarebbe meglio preparare solo la seconda. Andiamo, dunque, a comprare le crespelle ma almeno per la besciamella proviamo a trovare il tempo di farla.

In questo caso, servono solo 50 grammi di farina per 50 grammi di burro. Facciamo sciogliere il burro in un padellino e aggiungiamo poi mezzo litro di latte, che andiamo ad amalgamare col la frusta. Spolverata di noce moscata e la nostra besciamella è pronta.

Ecco come trasformare i funghi porcini in un antipasto gourmet e raffinato

Se usiamo dei funghi porcini secchi, dobbiamo ricordarci di metterli a bagno per una quindicina di minuti. Prendiamo nel frattempo il nostro prezzemolo e lo tritiamo fino a creare una polvere. A questo punto, passiamo i funghi in padella con del burro e lo spicchio d’aglio.

Quando vediamo che i funghi prendono colore, aggiungiamo il parmigiano grattugiato e poi il prezzemolo. Prendiamo questa salsa e la inseriamo nelle nostre crespelle. Le cuociamo 20 minuti in forno a 180 gradi e sono pronte.

Con i funghi porcini freschi, il procedimento è simile ma cambia soltanto il tempo di cottura. Se li vogliamo croccanti, li facciamo passare in padella per massimo 5 minuti. Se invece li preferiamo teneri, li possiamo tenere anche sulla fiamma per 15 minuti.

Approfondimento

Pochi conoscono come trovare e riconoscere i funghi porcini nel bosco.