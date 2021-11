Il freddo è arrivato e asciugare i panni lavati inizia a diventare un problema. Spesso stenderli sul balcone è impossibile per le rigide temperature.

Quando fa molto freddo, poi, i panni non solo non asciugano ma rischiano di congelarsi e di danneggiarsi. Per questo motivo molte persone usano gli stendini e li posizionano nelle stanze più calde.

Nonostante ciò, è comune che i panni assorbano l’umidità e non si asciughino bene. Molto spesso possono essere umidi e avere un brutto odore. Ecco, dunque, come dire basta ai panni asciutti che puzzano di umido grazie a questo piccolo e semplicissimo trucco.

La soluzione per asciugare il bucato con il freddo

La soluzione migliore per avere panni perfettamente asciutti anche nei mesi più freddi è usare una asciugatrice. Questo elettrodomestico toglie l’umidità dai panni e ci permette di riporli dalla lavatrice all’armadio senza il bisogno di stenderli.

Chi non ha spazio o non può permettersi la asciugatrice è costretto a ricorrere ai classici stendini vicino al termosifone.

Se lasciamo gli stendini in una stanza con le finestre chiuse e i termosifoni accesi vedremo che dopo qualche ora la stanza sarà piena di umidità che si condenserà sui vetri delle finestre.

Quest’umidità rimarrà attaccata ai nostri panni che non riusciranno ad asciugarsi completamente. La soluzione ideale per fare uscire la condensa sarebbe aprire le finestre, ma dato che fuori fa freddo ma possiamo adottare una soluzione alternativa.

Ecco come dire basta ai panni asciutti che puzzano di umido grazie a questo piccolo e semplicissimo trucco

Consigliamo di posizionare lo stendino coi panni bagnati vicino a una fonte di calore, come un termosifone o una stufetta. Ovviamente, non dobbiamo metterli troppo vicino per non seccarli eccessivamente e rovinarli.

Per evitare che l’umido prodotto dall’evaporazione venga riassorbito dai panni, possiamo accendere un deumidificatore e lasciarlo acceso tutta la notte. Questo oggetto assorbe l’umidità presente nell’’aria ed è perfetto per rendere più secche gli ambienti umidi.

Il deumidificatore assorbirà l’umidità prodotta dai panni e permetterà che il calore li asciughi completamente.

Se seguiremo questo piccolo trucco, i nostri panni si asciugheranno più in fretta e meglio e l’umidità non si propagherà per tutta la casa.

Ora i nostri panni sono perfettamente asciutti e possiamo riporli nell’armadio direttamente oppure dare loro una stirata.

Approfondimento

