Durante la stagione fredda si è costretti ad asciugare i panni puliti all’interno dell’abitazione. È vero che questa è una pratica usuale anche per chi vive in città e non ha un balcone. Purtroppo la bellezza dei panni stesi sui fili ai balconi non è accessibile a tutti. Ma avere i panni in casa ha anche i suoi pro: per esempio il profumo di pulito che inonda le camere.

Di contro, bisogna fare attenzione all’umidità e a far sì che i vestiti si asciughino bene.

I panni restano umidi specialmente quando lo spazio a disposizione è poco. Oppure quando manca l’areazione giusta. Il risultato è del cattivo odore indesiderato.

Per chi ha questo problema ecco i trucchi per stendere i panni in casa e farli asciugare velocemente senza umidità. Ecco che non necessariamente si avrà bisogno di acquistare un’asciugatrice, grazie a questi trucchi per stendere i panni in casa e farli asciugare velocemente senza umidità.

I trucchi per stendere i panni in casa e farli asciugare velocemente senza umidità

Non sempre la stanza dove si trova la lavatrice è quella dove si stende. Anzi, solitamente le lavatrici sono posizionate in sgabuzzini piccoli. Questi mancano di spazio ma anche di circolo dell’aria. Quindi è necessario scegliere una stanza grande, dove i vestiti possano respirare e non stare ammassati. È importante anche che abbia delle finestre. Eventualmente è bene che le finestre restino aperte per mezz’ora appena stesi i panni. In questo modo l’aria passerà attraverso i vestiti eliminando l’umidità in eccesso.

Il problema dell’umidità si sposa con quello delle lunghe attese che i panni si asciughino. In questo caso ci sono due soluzioni.

La prima è sfruttare una stanza che abbia una fonte di calore. Che sia un termosifone, una stufa, lo stesso caminetto, questi permettono un’evaporazione più veloce. In questo modo che non ci saranno residui di umido. Si possono anche poggiare i vestiti direttamente sui termosifoni. Per stufe e caminetti è sufficiente che siano all’interno della stanza, invece.

La seconda soluzione è il deumidificatore. Se se ne possiede uno, si può azionare all’interno della stanza per far asciugare i vestiti. L’umidità verrà assorbita in pochissimo tempo e anche i vestiti asciugheranno prima.

Sacchetti di riso

Tra i trucchi per stendere i panni in casa e farli asciugare velocemente senza umidità c’è il riso. Per la sua conformazione, il riso assorbe molto velocemente l’umidità che trova attorno a sé. Proviamo a mettere un pugno di riso all’interno di sacchetti di stoffa. In seguito, basterà posizionare i sacchetti nella stanza. Ponendo sul sacchetto qualche goccia di olio essenziale, garantiremo anche un ottimo profumo.