Il salmone è sicuramente uno dei pesci più amati per il suo gusto delicato. Si prepara velocemente ed è davvero buonissimo sia cotto che crudo. Possiamo cucinarlo semplicemente alla griglia o gustarlo in una squisita pasta con la panna, insomma è una vera delizia per il palato.

È ricco di omega 3, grassi polinsaturi considerati essenziali per il buon funzionamento del nostro organismo. Grazie al loro precursore, l’acido alfa-linolenico (ALA), sono utili per mantenere il normale livello di colesterolo nel sangue.

Chi non cucina così il salmone non sa che si perde una saporita delizia che sta conquistando tutti

Grazie alla sua consistenza si cuoce in pochissimi minuti e si presta a tantissimi tipi di ricette. Oggi vedremo come prepararlo al cartoccio ma con una salsa di accompagnamento dal sapore orientale.

Ingredienti per 1 fetta di salmone

1 fetta di salmone abbastanza spessa;

5 cucchiai di aceto di riso o mele;

1 bicchiere di vino bianco;

1 po’ di olio di semi;

una patata;

una cipolla;

1 zucchina;

2 o 3 funghi champignon;

due fettine di limone;

2 cucchiai di zucchero;

3 cucchiai di salsa di soia;

1 porro;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo il salmone ed eliminiamo la pelle e le spine. Dopodiché la mettiamo a marinare in una ciotola con un bicchiere di vino bianco, sale e pepe per almeno una mezz’ora.

Intanto prepariamo la salsa di accompagnamento e tagliamo finemente il porro. In un contenitore uniamo il porro e l’aceto di riso oppure quello di mele. Poi versiamo 3 cucchiai di salsa di soia, un pizzico di sale e i 2 cucchiai di zucchero. Mescoliamo con una frusta ed ecco pronta la salsina.

Prepariamo il cartoccio con un foglio di alluminio e adagiamo sopra un foglio di carta forno. Questo passaggio è necessario perché prepareremo il cartoccio in padella.

Tagliamo le verdure in modo sottile per farle cuocere più velocemente. Versiamo dell’olio di semi sulla carta forno, poi posizioniamo due o tre fettine di cipolla. Successivamente un paio di fette di patate e il nostro salmone ben marinato. Al di sopra un paio di fettine di zucchina, di funghi e poi il limone.

Chiudiamo bene il cartoccio in modo che solo la carta forno sia a contatto con il cibo. Poi richiudiamo il pacchettino anche con l’alluminio e mettiamo a cuocere in padella. Per circa 10 minuti, per i primi due minuti a fiamma alta e poi a fuoco medio.

Una volta pronto il cartoccio apriamo il pacchettino, versiamo la salsa di accompagnamento e siamo pronti a gustarci il salmone. Possiamo abbinarlo ad un po’ di riso bianco con dei semi di sesamo.

Per chi ama i sapori più decisi

Insomma, abbiamo visto perché chi non cucina così il salmone non sa che si perde una saporita delizia che sta conquistando tutti. Se invece non amiamo i sapori più decisi della salsa di soia possiamo cucinarlo solo aromatizzato. Avremo comunque un delizioso secondo piatto di pesce ricco di gusto pronto in 10 minuti.

