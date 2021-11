Ci troviamo a novembre inoltrato e le feste si avvicinano a grandi falcate. Fra Natale e compleanni dovremmo affondare le mani nel portafoglio, ma forse senza raschiare il fondo. Infatti, dobbiamo fare attenzione, perché sono in arrivo sconti incredibili per articoli per la casa, elettronica e tanto altro. Questo ci permetterà di toglierci qualche sfizio o di cominciare a mettere da parte i regali di Natale. Faremo un figurone con dei prodotti di alta gamma che però abbiamo pagato fino all’80% in meno. Non si tratta di fantascienza, ma della ricorrenza ormai mondiale del Black Friday.

Che cos’è il Black Friday e quando si svolge

Il Black Friday è una giornata di sconti folli nata negli Stati Uniti ma ormai diffusa in buona parte del Mondo. Parliamo di una riduzione dei prezzi che può arrivare anche all’80%, anche se spesso molti marchi si mantengono su sconti più bassi. In ogni caso, il risparmio è assicurato per una grande varietà di prodotti. Infatti, potremmo acquistare vestiti scontati, ma anche prodotti per la casa e il giardinaggio. Però, il settore che partecipa maggiormente a questa corsa all’affare è senza dubbio quello tecnologico. Che si tratti di computer, televisori, telefoni o elettrodomestici pioveranno un mare di offerte. Ma quando è questo giorno speciale?

Negli Stati Uniti la giornata scelta è il venerdì dopo il Ringraziamento; quindi, la data precisa cambia ogni anno. Nel 2021 il giorno della corsa agli acquisti è il 26 novembre.

Va detto però che tantissime aziende hanno esteso il Black Friday a una o più settimane. Quindi, potremmo approfittare di un gran numero di sconti già da adesso sino alla fine di novembre. Basti pensare che Amazon ha cominciato in grandissimo anticipo, dichiarando aperto il Black Friday già dall’8 di novembre.

Attenzione in arrivo sconti incredibili per articoli per la casa, elettronica e tanto altro

Quali sono le aziende che offrono gli sconti del Black Friday? Probabilmente, anche quest’anno sarà Amazon a farla da padrone, magari superando il record dell’anno scorso di oltre un milione di vendite. Qui troveremo nuove offerte quasi ogni ora di ogni giorno dell’evento; quindi, se siamo alla ricerca di un prodotto in particolare, teniamo d’occhio il sito.

Al Black Friday partecipano anche altre grandi aziende della tecnologia, come Euronics, MediaWorld, Unieuro, Expert e Trony. Consultiamo i volantini cartacei o i loro siti ufficiali per scoprire quali sono i prodotti più scontati. Troveremo smartphone, tablet, console, videogiochi e molto altro.

Anche tantissimi negozi fisici in tutta Italia partecipano a questo evento. In particolare, le più grandi come Roma, Milano, Torino e Napoli. Basterà una visita nei centri commerciali per cominciare a vedere affissi i poster che annunciano gli sconti del Black Friday.

Approfondimento

