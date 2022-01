Molto spesso le donne si chiedono come devono pettinarsi o vestire per apparire interessanti agli occhi degli uomini. Certo, bisogna prima piacere a sé stesse ma, inevitabilmente, si resta influenzate dall’altrui apprezzamento. Per capirci qualcosa in più, entriamo maggiormente nei dettagli della questione. È evidente che la capigliatura, insieme ad altri aspetti, rientri tra quelle caratteristiche femminili che condizionano l’attrazione. Quindi i capelli, di certo, fanno parte del sex appeal di una donna. Esaminiamo, dunque, la sorprendente classifica sugli 8 look di capelli femminili che piacciono di più agli uomini perché li ritengono molto sensuali.

Ebbene, non lo avremmo mai immaginato ma al primo posto c’è la coda di cavallo, seguita, al secondo, dai capelli corti. È quanto risulta da una ricerca condotta su uomini di età compresa tra i 35 e i 65 anni. Questi ultimi sono stati classificati tra i residenti in Italia con un profilo professionale misto.

Sorprendente classifica sugli 8 look di capelli femminili che piacciono di più agli uomini perché li ritengono molto sensuali

Quindi al primo posto incontriamo la coda di cavallo, proprio perché lascia scoperto il viso e la nuca, zona considerata sensuale dagli uomini. Al secondo posto ci sono i capelli corti, che richiedono lineamenti regolari e presuppongono una personalità indipendente. Al terzo posto trionfa il caschetto, che stranamente piace molto, purché con poca frangia, in modo da non chiudere il volto. La fronte, infatti, deve rimanere scoperta perché enfatizza la potenza dello sguardo. Quarto posto va ai capelli lunghi che cadono liberi, non rilevando se siano lisci o ondulati, purché in movimento. Questo conferisce grande sensualità. Poi, al quinto posto troviamo i boccoli, che imprimono un effetto da star. Però c’è chi li preferisce ordinati e chi indisciplinati.

Altri tipi di look sensuali e graditi agli uomini

Il sesto posto va ai capelli mossi solo sulle punte. Quindi, per alcuni meglio l’effetto eclettico: liscio-mosso. Alla settima posizione si collocano i capelli semiraccolti, anche questi riscuotono un certo successo. Sono, infatti, molto sensuali ma anche romantici. All’ottavo ed ultimo posto troviamo i capelli raccolti con trecce. Queste ultime donano alla donna un’aria pulita ed allegra. Meno graditi, invece, sono i tagli asimmetrici, quelli rasati di lato, i capelli piastrati, il caschetto ondulato e i capelli ricci. A fronte di ciò, la sorpresa maggiore è che non ci sono preferenze sul colore. Ciò significa che se il capello è bello e ben curato, non è rilevante se la donna sia bionda, mora o rossa.

Approfondimento

3 modi per esaltare gli occhi nella maniera giusta, ipnotizzando l’interlocutore senza essere volgari per una serata d’impatto