L’estate è arrivata e molti di noi mirano ad avere un’abbronzatura dorata, uniforme e perfetta. L’abbronzatura è così apprezzata perché è in grado di nascondere alcuni difetti della nostra pelle, ci fa apparire più magri e tonici e esalta la nostra bellezza. Non tutte le abbronzature, però, sono belle ed uniformi, alcune volte possono apparire a chiazze, non uniformi e con degli antiestetici segni del costume o dei vestiti.

Ecco perché oggi vogliamo spiegare come possiamo dire addio ai segni del costume che rovinano la nostra abbronzatura.

Un trucco semplicissimo che rende perfetta qualsiasi abbronzatura

Dopo che restiamo sdraiati sulla sdraio per prendere il sole,, dobbiamo sempre lavarci sotto l’acqua fredda per stimolare la circolazione e idratare la pelle con un apposita crema, come abbiamo visto in questo articolo. In certi casi, però, l’abbronzatura appare già compromessa, con macchie, chiazze e parti più chiare dovute al fatto che abbiamo usato un costume con i lacci o non abbastanza scollato o che siamo rimasti al sole con degli abiti.

Per riparare il danno esiste un trucco davvero semplice e rapido, da usare direttamente a casa nostra senza rischi.

Ecco come dire addio ai segni del costume che rovinano la nostra abbronzatura

Per cancellare i segni più chiari lasciati dal costume dovremo applicare dell’autoabbronzante solo sulla parte segnata. Potremo usare una crema spray oppure una comoda salviettina imbevuta.

In questo modo possiamo picchiettare con precisione la pelle che non si è esposta al sole e aspettare che l’autoabbronzante faccia effetto. Le sostanze che compongono questi cosmetici sono studiate apposta per stimolare la produzione di melanina come farebbe la luce del sole.

Dopo il periodo di tempo indicato sulla confezione (solitamente un’ora) dovremo lavare il prodotto. Potremo, così, ammirare la nostra abbronzatura perfetta e senza segni. Grazie a questo trucco la nostra pelle dorata sarà perfetta e lascerà tutti a bocca aperta.