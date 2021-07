Tempi di cerimonie, matrimoni e feste. Spazio all’eleganza ma anche alla comodità senza trascurare di considerare al momento della scelta dell’abito, se è più o meno adatto alle roventi temperature.

Per intendersi, in piena estate meglio non optare per tessuti o capi di per sé abbastanza impegnativi e poco o nulla traspiranti. Se ce ne sono! Ma soprattutto dobbiamo risolvere al meglio e con eleganza il problemino delle spalle scoperte soprattutto nel momento in chiesa, se previsto.

I trucchetti per coprirsi le spalle ad un matrimonio e non far cadere la stola

Secondo alcuni consulenti d’immagine prima di incorrere nel must (oggetto indispensabile) della stola possiamo tentare per un giacchetto leggerissimo, avvitato, lungo fino in vita o della stessa lunghezza dell’abito.

Il materiale dovrà essere molto fluido e raffinato come la seta, lo chiffon, il velo o il pizzo. Se la nostra statura è medio-bassa, meglio optare per un giacchino corto in vita per slanciare il fisico.

Se poi abbiamo qualche chiletto di troppo nel girovita, possiamo optare per una giacca aderente ma un po’ svasata sul fondo per nascondere il pancino. Ancora, se l’abito è corto e la nostra altezza si attesta sul metro e settanta, possiamo utilizzare una giacca lunga quanto o poco più del vestito. Sempre leggera, molto chic di sicuro.

La stola

Intramontabile, forse un po’ noiosa a vedersi e da indossare, rappresenta una soluzione quando proprio non riusciamo a trovare altro per coprire le spalle. Anche qui il materiale dev’essere ricercato, non casuale e azzeccatissimo nel colore. In generale, per l’estate, l’ideale è la seta che risulta elegante e comunica anche una certa leggerezza.

Ma come evitare che cada?

Fastidiosissima a tenersi e vedersi, passiamo l’ora in chiesa a sistemare la stola. Da destra a sinistra perché scivola. Avvolgerla al collo, con queste temperature, è impensabile così come pure incrociarla in avanti non è il massimo sia come immagine che come freschezza.

Il rimedio che ci sentiamo di suggerire è quello di usare molta fantasia e creatività e fissarla in modo invisibile ad un lato con una spilla da balia. Oppure, diversamente, possiamo scegliere una spilla accessorio da rendere visibile. In questo modo è difficile inizi a scivolare da ogni lato e almeno per il tempo in cui (per galateo) dobbiamo tenerla, siamo sereni.

Con i trucchetti per coprirsi le spalle ad un matrimonio e non far cadere la stola, riusciamo ad innervosirci di meno durante le cerimonie sotto il sole rovente.

Un consiglio

Questi stratagemmi li dobbiamo organizzare prima del dì della festa. Meglio avere tutto pronto la mattina o il pomeriggio in cui dobbiamo sfoggiare il nostro outfit (insieme di abito e accessori combinati) altrimenti rischiamo di pasticciare con abbinamenti, materiali e forme non adatte al vestito.