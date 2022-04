L’astrologia è una materia affascinante in grado di stupirci ogni volta. Quando consultiamo le previsioni dell’oroscopo non abbiamo mai la certezza di quello che leggeremo e se ciò ci piacerà o meno. Eppure tantissime persone rivolgono puntualmente le loro speranze negli astri, pregando perché siano benevoli.

Anche nella settimana dal 2 all’8 maggio ci saranno novità differenti per ogni segno zodiacale. Alcuni tremeranno per i problemi che li attendono al varco. Altri, al contrario, urleranno di gioia a squarciagola. Non a caso, uno scrigno carico d’oro si aprirà per alcuni fortunati che otterranno successi importanti sul lavoro e in amore.

Sul fronte astrologico si segnala in particolare il movimento del pianeta Venere. La prossima settimana cambierà locazione, spostandosi dal segno dei Pesci a quello dell’Ariete. I segni di Fuoco ne trarranno vantaggio, ma non saranno gli unici.

Una grande conferma sembra proseguire il suo interminabile momento di gloria, e ci riferiamo naturalmente all’Ariete. A questo si affiancheranno sul podio altri due contendenti, mentre sembrerebbe iniziare finalmente il periodo della rinascita per qualcun altro. Parliamo di chi non aveva passato momenti propriamente felici finora, tra mille pensieri e tribolazioni.

Vediamo, dunque, chi avrà le notizie migliori nei sette giorni che ci attendono a partire dal primo lunedì di maggio.

Uno scrigno carico d’oro si aprirà per questi 3 segni zodiacali e Venere in Ariete porterà l’amore anche ad altri 2

Lo abbiamo appena anticipato, l’Ariete continuerà il suo momento speciale. Venere a favore prometterà una passione intensa e senza freni. Un grande amore si presenterà dinanzi a loro e non potranno che aprire le porte del proprio cuore. Bene pure il lavoro, con Giove e Mercurio che strizzano l’occhio e offriranno occasioni da non sciupare. Sottotono le giornate di giovedì e venerdì.

Con Venere che li sostiene, anche i Gemelli miglioreranno la loro situazione a breve. Le crisi amorose avranno fine e potranno immergersi totalmente nelle emozioni. La fortuna si vedrà anche sul lavoro, con la Luna in congiunzione fino a mercoledì.

Ad accodarsi alla coppia di testa è il Leone. La passione si riaccende e i sentimenti prenderanno il volo. Chi è solo potrebbe restarci ancora per poco: una romanticissima Luna favorirà gli incontri nel weekend. Buone notizie anche sul fronte professionale, dove potrebbero arrivare cospicui guadagni.

In ripresa netta ci sono invece Vergine e Sagittario. Entrambi troveranno in Venere un potente alleato con cui riprendersi dalle passate delusioni amorose. Sul lavoro, purtroppo, potrebbero soffrire ancora un po’ a causa di qualche pianeta ostile.

Approfondimento

Follie d’amore e grandi ricchezze attendono questi 3 segni zodiacali che le previsioni dell’oroscopo faranno esultare dopo Pasqua