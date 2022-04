Le bottiglie di plastica sono ormai un lontano ricordo. Oggi, infatti, uno degli accessori più amati da tutti è la borraccia. Se un tempo questa veniva utilizzata solo in palestra, oggi è sempre con noi.

Alcuni brand del lusso hanno anche deciso di creare dei portaborracce firmati o delle borracce stesse brandizzate. E così anche la sostenibilità diventa fashion.

La moda da anni guarda alla sostenibilità in tutta la sua filiera, dall’inizio del prodotto alla fine. Questo significa dai filati scelti fino ad arrivare al packaging delle scatole che oggi sono in carta riciclata.

E se un tempo si andava in giro con la bottiglia d’acqua da riempire alla fontanella, adesso si usano le borracce. Ci sono sia quelle che sono in grado di mantenere i liquidi caldi o freddi sia quelle che invece non hanno questa capacità.

Con la borraccia però arriva anche un tasto dolente, ovvero come lavarla. Perché ci sono alcune di queste che possono essere lavate in lavastoviglie, altre invece no.

Mettiamo la borraccia in lavastoviglie solo quando siamo certi che questa possa andarci, non affidiamoci al nostro intuito. Leggiamo invece il foglietto illustrativo del prodotto.

Quindi alcune vanno in lavastoviglie e altre no. E quelle che non si possono lavare in lavastoviglie come le possiamo lavare?

Se la borraccia puzza ecco un modo infallibile per farla tornare a profumare in poco tempo

Lavare la propria borraccia non è assolutamente un’impresa impossibile, anzi è molto semplice. Va lavata, soprattutto, perché dopo un po’ questa puzzerà, e nessuno vuole bere dell’acqua che puzza.

Prima cosa da fare è riempire di acqua calda il nostro lavandino della cucina. Possiamo usare anche una bacinella, per evitare di sprecare troppa acqua se il nostro lavandino è molto grande.

Una volta che questo è pieno aggiungiamo il sapone per i piatti. Ora non resta che immergere la borraccia e aiutandoci con un pulisci bottiglie lavarla accuratamente.

Dobbiamo però rimuovere la puzza. Per farlo sarà necessario usare del percarbonato che andremo ad aggiungere all’acqua. Continuiamo a lavare la borraccia accuratamente e poi sciacquiamola molte volte. Questo perché il sapone per i piatti è lento da rimuovere.

Una volta che la borraccia è pulita dobbiamo asciugarla. Per far asciugare l’interno mettiamola a testa in giù sul lavabo. E quindi se la borraccia puzza ecco un modo infallibile per tenerla pulita.

Approfondimento

Straordinario questo diffusore per ambienti perfetto per coprire gli odori del bagno in 5 minuti