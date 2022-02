In inverno utilizziamo tutti i giorni maglioni e ciò vuol dire che dovremo lavarli spesso in lavatrice. Questi capi sono fatti di lana, cashmere o altri tessuti molto delicati che, se non trattati nel modo giusto, rischiano di rovinarsi.

Per questo motivo è importante fare molta attenzione al lavaggio di tali materiali e seguire le dritte utili che seguono.

Evitiamo di utilizzare questo detersivo

La prima regola utile per preservare i maglioni è non utilizzare l’ammorbidente. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, le fibre morbide di questi capi potrebbero trattenere il detersivo.

Ciò, ovviamente, rischierebbe di indurire i tessuti e, quindi, di rovinarli.

La regola più importante rimane quella di leggere sempre e attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta del capo. Se sarà presente il simbolo della vaschetta con all’interno la dicitura “30°”, allora potremmo inserire i vestiti in lavatrice. In caso contrario, dovremo optare per il lavaggio a mano.

Attenzione a scegliere solo i prodotti pensati ad hoc

Utilizziamo solo i detersivi specifici, quelli adatti a lana e delicati, e aggiungiamoli in quantità minima. Non versiamo troppo liquido nel cestello, altrimenti non si scioglierà bene e rimarrà nei tessuti, causandone l’infiltrazione.

In più, ricordiamo che il detersivo ideale da utilizzare è poco schiumogeno.

Ecco le 3 regole d’oro per lavare i maglioni di lana in lavatrice senza rischiare di infeltrirli e per eliminare i pelucchi

La seconda regola riguarda l’asciugatura dei nostri maglioni.

Il modo migliore per farlo è posizionarli sullo stendino su un piano orizzontale. In questo modo eviteremo che il capo si allunghi o che si deformi.

Vediamo come stirare i maglioni

L’ultima dritta utile riguarda la stiratura. In questa fase dovremo evitare di utilizzare il ferro da stiro a diretto contatto con il materiale. Per eliminare eventuali pieghe potremo semplicemente vaporizzare i nostri capi, anche con uno stiratore verticale. Ecco le 3 regole d’oro, quindi, da tenere sempre a mente per preservare la bellezza dei nostri maglioni nel tempo.

Attenzione a come rimuovere i pelucchi che si formano sul tessuto

Uno dei principali difetti che riguarda questi capi è la formazione di pelucchi. Questo difetto li rovina e li fa sembrare subito più vecchi.

Per eliminare questo problema, potremmo utilizzare la spazzola apposita. Basterà passarla delicatamente sul tessuto per trascinare via gli eventuali pelucchi.

Altre persone, invece, consigliano di utilizzare una normale rasoio, per tagliare, nel vero senso della parola, i pallini. Il nostro consiglio è, però, quello di optare per la spazzola, perché si limiterà solo a trascinare via i pallini, con estrema delicatezza.