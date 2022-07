In Italia, per fortuna, siamo circondati da frutta e verdura buona. Sappiamo quanto l’alimentazione giochi un ruolo fondamentale per la nostra salute e crescita. Proprio per questo è essenziale mangiare bene e scoprire tutti i benefici che stanno dietro gli alimenti. Tra i diversi ortaggi che possiamo consumare, senza dubbio la barbabietola rossa è tra i più salutari che troviamo dal fruttivendolo. È una delle poche verdure, che presenta questo particolare colore rosso, ad essere molto dolce. Seppur dolce, presenta un sapore che non è gradito sempre da tutti. In realtà, andrebbe consumata più spesso proprio per i suoi valori nutrizionali. Su 100 g si hanno:

19 kcal;

1,1 g di proteine;

4 g di carboidrati e zuccheri;

0 g di grassi;

2,6 g di fibra.

È ricca di fibre, acido folico, vitamina B9, potassio, vitamina C. Nonostante abbia un sapore dolce, presenta un indice glicemico medio. Possiamo dire che il suo consumo non altererebbe di molto i livelli glicemici di un soggetto diabetico. Vediamo da più vicino come cucinare la barbabietola e quali benefici avrebbe per la salute dell’uomo.

Ecco come cucinare quest’ortaggio rosso precotto dai mille benefici, senza trascurare i rischi per queste categorie di soggetti

La barbabietola è ricca di nitrati inorganici. Quando un alimento presenta questa caratteristica vuol dire che molto probabilmente potrebbe favorire una riduzione nello sviluppare malattie cardiovascolari. Questo perché sarebbe capace di andare a ridurre la pressione sanguigna. Come ortaggio è un ottimo alleato dell’apparato gastrointestinale. È fonte di fibre ed agevola la digestione e la regolarità intestinale. Potrebbe fungere anche come antinfiammatorio per problemi come la colite.

Stimolerebbe la produzione di globuli rossi, ottimo per chi soffre di anemia e, ancora, andrebbe a regolare i livelli di colesterolo. Ci sarebbero alcune controindicazioni per una determinata fascia di soggetti a rischio. Difatti, chi soffre di colon irritabile dovrebbe star attento al consumo di barbabietola. Anche chi soffre di problemi ai reni dovrebbe prestare attenzione poiché, essendo un ortaggio ricco di ossalati, potrebbero formarsi i calcoli renali.

Consigli sulla cottura

Le barbabietole precotte sono veloci da preparare e molto gustose. Si potrebbero frullare per una vellutata oppure, ancora più salutare, un hummus di barbabietola. Basta fornirsi anche di una scatola di ceci e frullarla con un po’ di aglio, prezzemolo e olio. Adatta per essere spalmata sul pane tostato oppure da mangiare accompagnata da crostini. Ecco come cucinare quest’ortaggio rosso precotto dai mille benefici, adatto per un’idea pranzo veloce e gustosa.

