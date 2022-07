Chi è single o non ha una famiglia difficilmente capisce la difficoltà di trovare delle mete che vadano bene anche per i bambini. Infatti, ci dimentichiamo troppo facilmente che una volta anche noi siamo stati piccoli e avevamo bisogno di cose diverse rispetto ad oggi. Davamo meno importanza al lusso, alla superficialità di alcune cose e con un po’ di sabbia ci riuscivamo a divertire anche molto. D’altra parte poi non avremmo capito a fondo una cena in un ristorante stellato o una giornata alle terme. Ci sono quindi alcune cose da prendere in considerazione prima di scegliere un posto in cui andare in vacanza con i più piccoli. Infatti, ecco le mete ideali per delle vacanze al mare economiche e tranquille per tutta la famiglia.

San Vito lo Capo o San Lorenzo

Immaginiamoci un’infinita distesa bianca di sabbia che a poco a poco ci porta al largo. L’acqua di questo mare è di un azzurro turchese da far invidia a Cuba e per raggiungere tutto ciò possiamo anche usare l’automobile. Ci troviamo in Sicilia, a San Vito lo Capo. Pochi chilometri da Trapani separano la nostra quotidianità da una vacanza indimenticabile in cui i bambini tra castelli di sabbia e raccolta di conchiglie passeranno momenti molto felici.

Sempre in Sicilia ma con sabbia dorata e non bianca troviamo la spiaggia di San Lorenzo. Ci troviamo appena al di fuori della riserva naturale di Vendicari. La spiaggia è attrezzatissima: ci sono bar, ristoranti e ogni comodità che ogni famiglia può necessitare. Prima di arrivare al largo la strada è lunga e quindi possiamo lasciare giocare in acqua i più piccoli senza troppe preoccupazioni.

Mete ideali per delle vacanze al mare in Italia, economiche e perfette per famiglie con bambini

Il Sud Italia è meraviglioso, ma se siamo del Nord Italia e non vogliamo spostarci così tanto per le vacanze possiamo trovare almeno un’altra ottima soluzione. Siamo in Friuli Venezia Giulia, patria di ottimi vini e prosciutti. Se seguiamo la sua linea di costa prima o poi arriviamo nell’amena località di Grado. C’è una spiaggia dal nome simpatico, Git, che è lunga chilometri e chilometri. Esposta a Sud, è assolata per tutto il giorno. Chi non ama però stare tutto il giorno ad abbronzarsi potrà giocare con i propri figli negli spazi gioco allestiti in loco o riposarsi in una delle sue numerose aree verdi.

