In queste prime giornate di caldo, siamo tutti indaffarati a mettere a posto lo spazio esterno della nostra casa.

È un lavoro impegnativo e stancante, ma allo stesso tempo è indispensabile e ci porta tantissime soddisfazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dopo le intemperie invernali, sicuramente il nostro giardino avrà bisogno di cure e di essere sistemato al meglio.

Ecco come creare un diserbante naturale a costo zero e dire addio alle erbacce in giardino, economico e soprattutto non dannoso per la natura.

I diserbanti naturali ci sono davvero d’aiuto perché rimuovono le erbacce senza uccidere gli insetti.

Questo fattore è molto importante perché essi sono fondamentali per l’impollinazione delle piante e per l’equilibrio generale dell’ecosistema.

Acqua e sale

Il sale, lo conosciamo tutti e ne abbiamo tutti a disposizione nelle nostre cucine, è uno di quegli ingredienti indispensabili.

Se pensiamo che ci può servire soltanto per condire succulenti piatti culinari ci sbagliamo di grosso, i suoi utilizzi sono molteplici.

Il procedimento è molto semplice, basterà mescolare una tazza di sale grosso in tre tazze colme di acqua.

Versiamo l’acqua salata che abbiamo preparato in uno spray vuoto a disposizione.

Vaporizziamo infine il tutto sulle erbacce che vogliamo eliminare

Aggiungiamo anche l’aceto

Avremo bisogno di un chilo di sale grosso, cinque litri di acqua e mezzo litro di aceto.

Facciamo bollire l’acqua per poi aggiungere il sale e miscelare il tutto.

Aggiungeremo successivamente l’aceto fino ad ottenere un composto del tutto omogeneo.

Prendiamo sempre uno spray a disposizione e versiamo all’interno la nostra miscela.

Spruzziamolo sulle erbacce e attendiamo che agisca.

È consigliato non irrigare il nostro prato o l’orto per i due giorni successivi, e soprattutto prima di effettuare questa applicazione controlliamo il meteo.

Questo perché se vedremo che pioverà nei giorni successivi, il nostro lavoro sarà completamente inutile dato che dovremo poi ripeterlo.

Ecco come creare un diserbante naturale a costo zero e dire addio alle erbacce in giardino, non ci resta che provare e vedere i sorprendenti risultati.