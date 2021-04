Capire come educare il proprio cane non è proprio un gioco da ragazzi. Difatti soprattutto chi si trova a dover affrontare l’educazione del primo animale domestico potrebbe incorrere in diverse difficoltà. Proprio come con i bambini, seppure in un modo ovviamente molto diverso, ogni atteggiamento nei loro confronti deve essere ben calibrato e pensato. Altrimenti non solo non otterremo il risultato sperato ma rischieremo addirittura di fare dei danni. Il primo consiglio rimane dunque sempre quello di informarsi da chi, prima di noi, ha vissuto le stesse nostre situazioni.

L’esperienza

Un’ottima tecnica per imparare è quella di frequentare la zona di un parco adibita per i cani. In questo modo infatti conosceremo sicuramente padroni più esperti, in grado di condividere con noi qualche dritta interessante. Un altro metodo ancora è quello di approfittare di uno dei mezzi più potenti e utili per chi è in cerca di soluzioni e consigli, ovvero internet. Non a caso anche noi oggi vogliamo contribuire svelando un ottimo rimedio che ci farà risolvere uno dei problemi più comuni. Infatti vediamo come con questo piccolo oggetto faremo si che il cane smetta di abbaiare senza sosta.

Distrarre con il rumore

Sono tante le ragioni che portano un cane ad abbaiare. Tra queste sicuramente vi è un’indole caratteriale, determinata anche dalla razza, per la quale possiamo fare ben poco. Nonostante ciò abbiamo la possibilità di fermare fido quando abbaia, soprattutto nei casi in cui si tratta di un’abitudine continua e ininterrotta. Vediamo come fare. Infatti con questo piccolo oggetto faremo si che il cane smetta di abbaiare senza sosta. La prima cosa da comprendere è che, nel momento in cui abbaia, il nostro amico a quattro zampe non sta facendo altro che richiamare l’attenzione. Ed è proprio su quest’ultima che noi possiamo intervenire.

Infatti, in molti tentano di distrarre il cane proprio nel momento in cui inizia ad abbaiare, e giurano che questo metodo funzioni alla perfezione. Quest’ultimo prevede avere sempre a portata di mano un oggetto che, se scosso, sia in grado di emettere un rumore molto forte. Ad esempio una buona idea potrebbe essere quella di riempire una lattina vuota con tanti piccoli centesimi. Ogni qual volta che fido abbaia dunque, basterà iniziare a scuotere forte la lattina e, nel momento in cui ci guarderà stranito, comandargli con calma di smettere. Si tratta di una semplice tecnica di distrazione che ci permetterà di avere la totale attenzione del cane su di noi, della quale approfitteremo subito dando il comando del silenzio. Ecco dunque come con questo piccolo oggetto faremo si che il cane smetta di abbaiare senza sosta.