La primavera e l’estate sono caratterizzate dalla raccolta di numerosissimi frutti e ortaggi. Dalle zucchine ai peperoni passando per fragole e fave sono tutti protagonisti della stagione calda. Portare in tavola frutta dolcissima o ortaggi freschi sarà un toccasana anche per la salute. Infatti, per combattere il caldo estivo sarà bene lasciare da parte i cibi pesanti e ricchi di grassi prediligendo, invece, cibi leggeri. Purtroppo in qualche caso si tratterà di alimenti difficili da conservare a lungo, è il caso delle fragole o dei piccoli frutti. In questi casi una volta arrivati a casa sarà bene concentrarsi sulla conservazione corretta di questi alimenti. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la soluzione sarà evitare di acquistare grandi quantità di ortaggi e frutta. Meglio comprarne di meno con più frequenza per averla sempre fresca. Oggi si andrà a vedere come conservare fragole e fave, due prodotti molto differenti, diffusissimi in estate.

Ecco come conservare le fragole ma anche questo legume che potrebbe essere utile per contrastare colesterolo e glicemia

Le fave sono un legume molto diffuso in primavera e ricco di fibre e proteine. Il loro consumo potrebbe essere utile per tenere a bada il colesterolo e la glicemia. Tuttavia, in alcune situazioni, ad esempio se si soffre di favismo, sarebbe preferibile non consumarle. Ai numerosi elementi benefici si unisce un ridotto numero di calorie. La conservazione delle fave inizia dalla loro raccolta, bisognerà procedere solamente quando appariranno con superficie ruvida e di colore uniforme. Una volta raccolte potranno essere utilizzate per diverse ricette, dal pesto alle bruschette. Tenderanno a conservarsi per pochissimo tempo, per questo meglio consumarle entro un paio di giorni. In caso contrario cominceranno ad avvizzire e a rovinarsi. Si potranno anche congelare dopo averle sgusciate.

Fragole

Le fragole, dopo essere state raccolte o acquistate, si potranno conservare tre o quattro giorni in frigorifero. Nel caso di frutti ammaccati sarà bene sapere che i tempi di conservazione si ridurranno di molto. Se sistemate vicino a fragole integre tenderanno a fare marcire anche queste ultime. Per conservarle al meglio sarà bene non eliminare le foglie superiori. Alcuni consigliano di coprire il contenitore con una pellicola trasparente per non farle venire a contatto con l’aria che potrebbe danneggiarle rapidamente. Inoltre, non andranno mai lavate prima di essere sistemate in frigorifero. Le fragole, poi, potranno anche essere congelate all’interno di sacchetti di plastica dopo essere stata tagliate a pezzi. Sarà bene ricordare, poi, che potranno essere consumate in molti modi diversi tra loro. Quindi, ecco come conservare le fragole ma anche questo legume molto utile per la salute.

