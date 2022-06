Ecco un antipasto perfetto per l’estate, velocissimo e sfizioso, da preparare con carne, pesce o verdure per stupire gli ospiti

Se vogliamo preparare un piatto favoloso per stupire i nostri ospiti, possiamo ispirarci alla tradizione. La cucina negli anni ha creato delle preparazioni strepitose che a volte sono cadute in disuso mentre altre volte hanno resistito al tempo che passa. Di solito questo dipende dalla complessità della ricetta. Le ricette più elaborate non vanno d’accordo con la modernità e con il poco tempo a disposizione delle donne. Oggi riprenderemo un piatto della cucina francese che è tornato di moda e non a caso: l’aspic.

Un piatto scenografico

Ecco un antipasto perfetto per l’estate. L’aspic è un involucro trasparente fatto di gelatina in cui possiamo racchiudere qualsiasi cibo. Verdura, carne, pesce, uova o frutta sono perfetti come ripieno di un aspic, che proprio per questo potrebbe rivelarsi un’ottima strategia anti spreco. È una ricetta semplice e veloce ma scenografica.

Ingredienti:

100 g di prosciutto cotto;

70 g di zucchine;

70 g di patate;

40 g di sedano;

70 g di carote;

70 g di piselli;

prezzemolo q.b.;

sale q.b.;

½ litro di brodo vegetale;

3 fogli di colla di pesce.

Mettere i fogli di colla di pesce ad ammorbidire in acqua fredda. Nel frattempo pulire le verdure e tagliarle a dadini. Tagliare nello stesso modo anche il prosciutto cotto. Ora lessare le verdure al dente in acqua salata avendo cura di versarle in momenti diversi per rispettare i tempi di cottura. Vanno prima le carote e il sedano, poi le patate e i piselli e solo alla fine le zucchine che cuociono velocemente. Quando sono cotte, sgocciolarle e versarle in una ciotola. Aggiungere il prezzemolo finemente tritato e il prosciutto tagliato a dadini e mescolare bene. Intanto preparare il brodo vegetale e versarvi la colla di pesce ben strizzata, girando di tanto in tanto per farla sciogliere perfettamente.

Prendere uno stampo per l’aspic. Sono generalmente rotondi e alti a forma di corona con il buco al centro, simili a quelli per la ciambella. In alternativa si possono usare anche stampini monoporzione. Versare un po’ di gelatina e farlo ruotare, in modo che la gelatina si spanda sulle pareti. Mettere lo stampo in frigorifero per un po’ per far rapprendere la gelatina. Quindi trasferirvi la verdura alternandola a strati di gelatina fino ad esaurimento degli ingredienti. Completare con la gelatina. Mettere l’aspic in frigo fino al momento di servire. Ora prima di capovolgere l’aspic, per facilitare il distacco della gelatina, inserire per pochi secondi lo stampo in acqua bollente. Quindi trasferire su un piatto.

