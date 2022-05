L’estate, ormai alle porte, ci spinge a cambiare la nostra alimentazione. Ai piatti elaborati e, di conseguenza, più pesanti molti preferiscono sostituire insalate e prodotti di stagione. Frutta e verdura, infatti, durante il periodo caldo dell’anno abbondano e sarà bene cercare di consumarne il più possibile. Tra gli ortaggi di stagione troviamo le fave, alimento genuino e versatile che si presta ad essere utilizzato in ricette molto diverse tra loro. Alcuni amano prepararle in un pesto diverso dal solito ma comunque ricco di sapore. Altri, invece, le ameranno come antipasto insolito sulle bruschette al posto dei classici pomodorini e basilico.

Oggi, infatti, si andrà a vedere come preparare delle bruschette arricchite con fave e speck per un antipasto o un aperitivo che sbalordirà tutti. Un piatto molto semplice e veloce da preparare, pronte per essere portate in tavola in un battito di ciglia. Le fave, oltre ad essere buone, sono anche ricche di fibre utili per tenere sotto controllo colesterolo e glicemia. Tuttavia, anche se ricche di elementi benefici per l’organismo, tuttavia, le fave non andrebbero consumate in caso di favismo. Quindi, ecco come fare delle bruschette con ricotta e rosmarino ma senza il classico basilico con pomodori.

Ingredienti per 5 persone:

5 fette di pane per bruschette;

300 g di fave;

200 g di ricotta;

50 g di speck a cubetti;

olio EVO, quanto basta;

rosmarino, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Ecco come fare le bruschette con ricotta e rosmarino ma senza pomodoro per un antipasto estivo buono come quello del ristorante

Per prima cosa sarà importante fare cuocere per qualche minuto le fave in acqua bollente. Dopo averle sbucciate, poi, inserirle in un frullatore, aggiungere 70 grammi di ricotta, due cucchiaini di olio EVO, sale e pepe. Frullare il tutto fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Prendere lo speck a cubetti e metterlo a cuocere in una padella antiaderente senza aggiungere olio. Farlo rosolare per un paio di minuti a fiamma media. Da ultimo tostare il pane in padella con un filo di olio per qualche minuto. In seguito procedere a farcirlo con la crema di fave, la ricotta e lo speck.

Prima di servire in tavola si potrà arricchire il tutto con una spolverata di pepe e con il rosmarino. Se non si vuole utilizzare l’olio per tostare il pane lo si potrà mettere in forno per qualche minuto ricordandosi di girarlo. Ancora, in alternativa sarà ottimo utilizzare un tostapane.

Lettura consigliata

Semplicissima ricetta perfetta per utilizzare i pomodori maturi e fare un figurone in 10 minuti