La frittata è quel piatto che è da una parte veloce da preparare e dall’altra economico. Bastano, infatti, delle uova di qualità e qualche altro ingrediente per mettere in tavola una cena gustosa e completa. Il rischio, però, è quello di creare dei piatti molto simili tra di loro e dunque di variare molto poco la nostra dieta.

Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese mediterraneo in cui abbondano gli ingredienti sani e nutrienti e non abbiamo nessuna scusa per non variare. Allo stesso modo, se pensiamo diversamente alla cucina, possiamo anche creare delle ricette completamente diverse dal solito usando gli stessi ingredienti. Infatti, ecco i sorprendenti involtini di frittata che piacciono a grandi e piccini.

Ingredienti

5 uova;

timo e maggiorana;

sale e pepe;

fiordilatte, 200 grammi;

olio extravergine di oliva;

speck 100 grammi.

Preparazione

Gli involtini di frittata mettono in luce la capacità delle uova di poter creare dei piatti con forme molto diverse.

In primo luogo, dunque, andiamo a rompere le nostre uova in una piccola boule e il trucco qui è di salarle e peparle subito.

Prendiamo una frusta e le sbattiamo per almeno un minuto, dato che vogliamo amalgamare bene le uova con il sale e il pepe.

A questo punto, mettiamo nel composto delle foglioline di timo e di maggiorana. Continuiamo a sbattere le uova fino a che tutto è mescolato per bene.

Prendiamo una padella relativamente grande e scaldiamo dell’olio extravergine di oliva.

Versiamo il composto nella padella e copriamo con un coperchio. Il fuoco non deve essere troppo aggressivo, perché non dobbiamo bruciare la frittata. Dopo qualche minuto la giriamo, appoggiando poi un piatto sopra la parte già cotta.

Ecco i sorprendenti involtini di frittata che piacciono a grandi e piccini

Mentre la frittata sta cuocendo, scoliamo la mozzarella e la tritiamo. Sulla frittata, togliamo il coperchio e adagiamo lo speck con la mozzarella tritata.

Prendiamo la frittata e la mettiamo su un piatto per arrotolarla. Dobbiamo fare attenzione, mentre facciamo questo passaggio, a non fare uscire il ripieno.

Avendo quindi il rotolo, lo tagliamo a dischi da ottenere così i nostri involtini. Li fissiamo con degli stuzzicadenti e passiamo gli involtini un attimo in padella. Il piatto è pronto.

