Il doppio mento è purtroppo uno dei primi segnali concreti che indicano che la nostra pelle sta invecchiando. La perdita di elasticità e di collagene si può manifestare con la comparsa di rughe e pelle cadente e appunto con il doppio mento. Dato che si tratta di un inestetismo molto visibile, è naturale che molti di noi desiderino combatterlo fin dai primi cenni della sua comparsa. Ma come fare per combattere il doppio mento senza invasive procedure di chirurgia estetica? La risposta è prenderci cura della nostra pelle a tutto tondo. Vediamo in particolare come focalizzare le nostre attenzioni sul problema del doppio mento.

Ritenzione idrica o dimagrimento improvviso

Il doppio mento tende generalmente a formarsi per due ragioni. La prima è un’eccessiva ritenzione idrica, che gonfia i tessuti e risulta particolarmente visibile nella zona del viso e del collo. La seconda ragione potrebbe invece essere un dimagrimento improvviso. In questo caso la pelle appare molle e vuota, priva di elasticità. Ma abbiamo delle armi a disposizione per combattere il doppio mento in entrambi questi casi, sia dal punto di vista della dieta che dei prodotti che scegliamo per la cura della nostra pelle.

Ecco come combattere il doppio mento in maniera naturale per una pelle liscia e giovane senza interventi invasivi

Il metodo più naturale per combattere e ridurre visibilmente il doppio mento consiste nel seguire una dieta corretta. In particolare, dovremmo consumare dei cibi che stimolano la diuresi. In questo modo aiuteremo a eliminare la ritenzione idrica che è una delle principali cause di doppio mento. Tra i cibi più diuretici troviamo frutta come l’anguria, il melone o l’ananas. Tra le verdure, rivolgiamoci invece ad asparagi, sedano, broccoli e cavoletti di Bruxelles. Anche le erbe come prezzemolo ed erba cipollina possono aiutarci in questo senso. Ma è anche importante non dimenticare alcuni prodotti che possono aiutarci.

Utilizziamo prodotti che aiutano la nostra pelle a mantenere l’elasticità

Il primo prodotto che dovremmo utilizzare quotidianamente per combattere il doppio mento e l’invecchiamento della pelle è senza dubbio la crema solare. I danni provocati dai raggi UV sarebbero tra i primi responsabili di pelle cadente. Procuriamoci anche una buona crema con vitamina E, che protegge la pelle. Se vogliamo possiamo trattare ogni giorno la pelle del viso e del collo con un siero alla vitamina C, che aiuterebbe la produzione del collagene.

Esercizi corretti

Ecco come combattere il doppio mento con gli esercizi: prendiamoci qualche minuto ogni giorno per distendere bene il collo e ruotare delicatamente il capo più volte. Stimoleremo in questo modo l’elasticità della pelle e combatteremo l’insorgere delle rughe. Ecco anche un consiglio su come correre ai ripari se notiamo delle rughe sempre più profonde sul collo.