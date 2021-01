Tra gli inestetismi più temuti in assoluto, vi sono le famigerate rughe. Particolarmente fastidiose sono quelle sul viso, ad esempio le zampe di gallina, o le rughe di espressione sulla fronte o intorno alla bocca. Spesso però, il viso non è l’unica parte del corpo dove sviluppiamo delle rughe visibili. Anche la pelle del collo può essere vittima delle rughe con l’avanzare dell’età.

La pelle del collo viene purtroppo trascurata dalla maggior parte delle persone durante la nostra routine di bellezza quotidiana, e ci accorgiamo di aver sviluppato delle rughe sul collo soltanto quando ormai è troppo tardi.

Ma niente paura, esistono dei metodi e dei rimedi che possiamo utilizzare per limitare al massimo gli inestetismi dovuti alla presenza di rughe sul collo.

Ecco come correre ai ripari se abbiamo sviluppato delle rughe sul collo.

Postura corretta al PC e al telefono

Le rughe sul collo si presentano oggi anche nella popolazione molto giovane, e sembra che la colpa sia delle nuove tecnologie. Passando molto tempo al PC o al telefono con il viso rivolto verso il basso, a lungo andare si formano delle rughe orizzontali anche molto profonde sul collo.

Per limitare i danni, ricordiamoci di tenere il telefono e il PC all’altezza giusta, per evitare di dover sempre piegare il collo per guardare lo schermo.

Crema solare anche in città e anche in inverno

Tutti sappiamo che la crema solare è indispensabile per periodi di esposizione prolungata al sole. Ma purtroppo il sole colpisce la nostra pelle anche quando siamo in città, non soltanto in spiaggia. Per questo, è importantissimo indossare sempre la crema solare, non soltanto d’estate o in vacanza. Non dimentichiamo di spalmarci la crema non soltanto sulle mani e sul viso, ma anche sul collo. In realtà, la crema solare è l’unico prodotto che può prevenire davvero le rughe, ecco perché.

Estendiamo la routine di bellezza anche al collo

Ma come correre ai ripari se abbiamo sviluppato delle rughe sul collo? Se il danno è già fatto, il modo migliore per ridurre al massimo le rughe sul collo consiste nell’estendere la nostra routine di bellezza anche alla delicata pelle del collo. Potremo utilizzare sul collo gli stessi prodotti che utilizziamo sul viso.