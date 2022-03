Avere un fisico allenato e tonico non è solo una mera questione estetica. Fare sport, attività all’aperto o allenarci in casa ci permetterà di rimanere in forma più a lungo e di superare gli acciacchi della vita in maniera più veloce e anche consapevole. Il nostro corpo, infatti, risponderà meglio se lo renderemo tonico e in forma.

Una parte fondamentale che molti trascurano

Molti si preoccupano di allenare le gambe e avere la pancia piatta e trascurano invece di curare i glutei. Da questa parte del corpo dipendono in verità molte cose. Vediamo nel dettaglio quali. I tre muscoli che costituiscono i muscoli dei glutei ci permettono di muoverci e di spostarci come desideriamo. In particolare, il medio e piccolo gluteo sono muscoli laterali che ci aiutano negli spostamenti e nella stabilizzazione della nostra postura. Il gluteo più grande invece dona la forma rotonda che tutti conosciamo del nostro lato B.

Se non alleneremo questi tre glutei essi diventeranno flosci e si addormenteranno, cioè andranno verso l’atrofizzazione. Ciò comporterà maggiore lavoro per gli altri muscoli del nostro corpo, a cominciare dalla zona lombare e dall’area del bacino. Compiremo degli sforzi non adatti a questo tipo di muscoli che potrebbero portarci ad avere uno sbilanciamento della camminata.

Inoltre, glutei non allenati potrebbero scatenare dei dolori insospettabili alle nostre anche senza capirne il reale motivo. Rinforzando i glutei renderemo la struttura del bacino e delle anche più agile. Infine, attenzione anche al pavimento pelvico, che potrebbe risentirne se la muscolatura di quella zona non è allenata.

3 motivi per avere glutei tonici e in forma e non è solo una semplice questione estetica ma anche di salute

Un’altra spiacevole conseguenza di avere glutei non allenati potrebbe essere quella di avere frequenti mal di schiena e un inizio di lordosi. Infatti, se i muscoli del gluteo non sorreggono bene la schiena, quando staremo seduti assumeremo una posizione scorretta andando ad accentuare il problema esistente.

Avere dei glutei in forma e ben tonici ci permetterà di portare con maggiore sicurezza degli oggetti pesanti e non forzare inutilmente su altre parti del corpo, ad esempio gambe e piante dei piedi. Per allenare questi muscoli sarà sufficiente iniziare con delle lunghe camminate veloci. Poi col tempo potremmo passare ad eseguire esercizi mirati come squat o slanci sul materassino.

Ecco dunque spiegati i 3 motivi per avere glutei tonici e sodi. Sarà la nostra salute fisica anziché il nostro ego, che ci desidera bellissimi, a giovarne in prima battuta. Poi potremo dare soddisfazione anche alla nostra vanità.