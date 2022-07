Ecco come cercare una parola o frase in un documento PDF e anche su WhatsApp dal cellulare

La tecnologia è innovazione e progresso, tanto che compie passi da gigante praticamente ogni giorno. Ogni volta rimaniamo sbalorditi da tutto ciò che viene creato. Basti pensare ai cellulari di ultima generazione, che si piegano con un effetto impressionante.

Inutile dire come i cellulari, ormai, abbiano rivoluzionato la nostra quotidianità. Se prima servivano solo per chiamare e inviare SMS, adesso il loro ruolo è diverso. Con lo smartphone facciamo di tutto attraverso diverse utili applicazioni.

Un esempio è l’acquisto di un biglietto aereo, da far visionare direttamente dal cellulare senza che vi sia bisogno del documento cartaceo. Un altro esempio è il pagamento dal cellulare, come se fosse un sostituto di Bancomat o Postepay.

Insomma, è innegabile che il cellulare abbia cambiato le sue funzionalità. Infatti, è molto utile in caso di conservazione dei propri documenti. In quasi tutti gli smartphone vi è una cartella apposita per i documenti e per i file. In questa cartella è possibile conservare praticamente di tutto, dai documenti PDF ai formati Word.

Purtroppo, non tutti ancora la sanno usare. Un dubbio è come fare qualora dovessimo trovare una frase o una parola in un documento così come faremmo con la versione cartacea. Tuttavia, quando parliamo di smartphone, trattiamo di cellulari intelligenti e le menti degli sviluppatori sono brillanti per cui, ovviamente, hanno pensato anche a questa funzionalità.

Con una lente di ingrandimento

Ecco come cercare una parola o frase in un documento importante, in formato PDF, dallo smartphone. È davvero semplicissimo. In ogni documento PDF vi sono delle funzioni. Una di questa è una lente di ingrandimento, che sta a significare metaforicamente la parola “cerca”.

Inseriamo la parola chiave o l’insieme di parole e clicchiamo sullo spazio di invio. A questo punto è possibile che la parola venga ripetuta più volte e il documento stesso indicherà quante e dove, in modo tale da leggere le frasi intere, dando un senso all’interno del contesto.

Ecco come cercare una parola o frase in un documento PDF e anche su WhatsApp dal cellulare

Stessa prassi da seguire se la parola che vogliamo cercare appartiene ad una conversazione su WhatsApp. Bisogna cliccare, solitamente, sui tre puntini che si trovano in alto a destra di una chat. A questo punto si aprirà una barra con delle opzioni. Clicchiamo su Cerca e inseriamo la parola o le parole chiave.

Come nel documento PDF, è possibile fare avanti e indietro per visionare tutte le frasi in cui la parola sia stata ripetuta. Questa prassi vale sia per il cellulare che per il tablet o il computer. In questo modo faciliteremo le nostre ricerche e risparmieremo tempo, soprattutto qualora fossimo di fretta.

