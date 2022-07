Sia che possediamo un piano cottura standard in acciaio o uno ad induzione, la manutenzione è importante. Non solo per preservarne l’aspetto estetico, ma anche per garantirne la massima funzionalità. Pensiamo ai bruciatori dei fornelli che si intasano con residui di cibo e non garantiscono un’erogazione omogenea del gas. Oppure alle griglie in metallo incrostate di grasso che poi si brucia ogni volta che accendiamo i fornelli, impregnando tutta la cucina.

Insomma, anche se è un duro lavoro e abbastanza noioso, meglio pulire il piano cottura in modo efficace. Ma una volta pensato allo sporco e ai residui, è importante anche mantenerlo brillante. Abbiamo fatto tutta questa fatica per pulirlo alla perfezione che lasciare aloni antiestetici sarebbe un peccato.

Come pulire il piano cottura ad induzione o a 5 fuochi per renderlo brillante eliminando le macchie di sporco incrostato

Per eliminare le macchie ostinate potremmo utilizzare delle spugnette abrasive, ma questo potrebbe danneggiare il piano cottura. Soprattutto per quelli ad induzione, questo potrebbe essere un grosso problema, non solo a livello estetico. Allora, ecco che cerchiamo prodotti che siano efficaci e che sciolgano le incrostazioni senza costringerci a sfregare. Abbiamo provato praticamente tutto, ma nulla sembra funzionare come l’olio d’oliva per i dischetti spartifiamma. Ma forse non avevamo mai pensato a questo incredibile ingrediente naturale, l’amido di mais.

Come creare una pasta abrasiva delicata

L’amido di mais è utilissimo per eliminare i residui di cibo incrostati senza danneggiare il piano cottura. Da solo, però, potrebbe non avere effetto quando si tratta di incrostazioni bruciate che sono lì da un po’. Per ottenere una pasta leggermente abrasiva che risolva i nostri problemi dobbiamo aggiungere il percarbonato di sodio. Questo composto naturale viene considerato un detergente ecologico, tant’è che è molto usato nell’industria dei detersivi. Mischiamo 2 cucchiai di amido di mais e due di percarbonato di sodio con un po’ d’acqua. Dovremo avere una consistenza cremosa e non troppo liquida per realizzare una pasta abrasiva. Stendiamolo con un panno in microfibra su tutto il piano cottura e strofiniamo delicatamente. Lasciamo agire; se necessario, per il piano ad induzione usiamo il raschietto apposito e poi risciacquiamo. Terminiamo con una passata usando un panno umido pulito ed ecco un piano cottura splendente e senza aloni.

Quindi ecco come pulire il piano cottura ad induzione o anche quello normale a più fuochi in poche mosse. Quando si tratta di elettrodomestici più delicati è importante fare attenzione ai prodotti che utilizziamo. Per quanto possano essere naturali, è sempre indicato fare una piccola prova in un angolo più nascosto. A volte i materiali di cui sono fatti e i residui incrostati potrebbero avere strane reazioni. La stessa cosa vale anche per oggetti di uso comune, come tappeti macchiati o sedie da giardino ingiallite.

