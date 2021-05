L’organizzazione del nostro armadio risulta spesso faticosa, perché non abbiamo ancora imparato a utilizzare nel modo giusto l’elemento base necessario per conservare i nostri capi, vale a dire la gruccia.

Le grucce per appendere gli indumenti non sono tutte uguali. Ciascuna di loro prevede un uso differente. Dunque, l’uso sbagliato di questi oggetti ci porta ad avere un armadio disordinato, affastellato. Nonché difficile da esplorare quando dobbiamo vestirci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Approfittiamo del cambio di stagione per fare un po’ di chiarezza su un tema chiave dell’organizzazione del guardaroba con gli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa. Ecco l’oggetto comunissimo che tutti usiamo nell’armadio ma quasi sempre nel modo sbagliato.

Ogni materiale ha i suoi pregi e difetti

Partiamo dai materiali che compongono le grucce. Quelle in alluminio della lavanderia, a costo zero, sono utilissime. Ma presentano gravi difetti. Si piegano se le carichiamo di indumenti troppo pesanti. E deformano le giacche, le fanno diventare degli stracci.

Possiamo rivestirle con strisce ricavate da pantaloni inutilizzati in cotone o magliette, per rinforzarle e creare delle imbottiture per le spalle.

Anche le grucce in plastica che portiamo a casa con i vestiti dalla boutique non sono sempre utili. Sono spesso di scarsa qualità e si spezzano. Sono poco resistenti nel tempo. Inoltre, oggi risultano davvero molto inquinanti.

Le grucce migliori sono quelle in metallo con rivestimento antiscivolo in velluto. Evitano che camicette e abiti cadano nell’armadio, vanificando il nostro lavoro col ferro da stiro.

Le grucce in legno sono ottime, ma ogni tanto si scollano o si rompono. Sono costose: utilizziamole per i completi e i capi più pesanti. Come i cappotti, le pellicce, i soprabiti e i tailleur.

Ecco l’oggetto comunissimo che tutti usiamo nell’armadio ma quasi sempre nel modo sbagliato

Utilizziamo le grucce larghe per i capi di abbigliamento pesante invernali. Cerchiamo di non occupare la sbarra orizzontale con grucce che rubano spazio quando non serve.

Chi ha un armadio piccolo deve usare le grucce sottili salvaspazio. Acquistiamo le grucce con la barra orizzontale per appendere i completi con giacche e pantaloni o le pinze per sostenere le gonne.

Se non si portano completi e si hanno molti pantaloni e gonne da abbinare a maglioni e camicie, scegliamo le grucce multiple. Ce ne sono apposta per sostenere più paia di pantaloni, sono fatte a zig-zag. Hanno varie barre ed elastici di silicone per non farli scivolare sul fondo dell’armadio.

Le grucce multiple per gonne sono fatte come griglie verticali. Dotate di pinze per sostenerle stirate e perfette.

Gli abiti eleganti vanno appesi a grucce con scanalature speciali nelle quali infileremo le bretelline o le spalline. Le grucce a cerchio servono per sostenere le cinture. Quelle a griglia lunga e stretta sono fatte per sostenere le cravatte. Ci servono se abbiamo un armadio con ante scorrevoli. Se le ante si aprono, fissiamo al loro interno delle sbarre per sospendere cravatte, cinture e collane.