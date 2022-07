Che ci si creda o meno, secondo gli appassionati dell’astrologia, la luna e i pianeti influenzano la natura e le azioni degli esseri umani. Sembrerebbe che l’astro che più influenza l’umanità sia propria la bellissima Luna, essendo il corpo celeste più vicino alla Terra.

Molte credenze popolari ritengono che le fasi lunari possano influenzare la semina, il raccolto e addirittura le nascite. Infatti, molti sono convinti che durante il plenilunio ci sia un maggior numero di nascite, anche se ciò non ha evidenze scientifiche. Secondo le credenze popolari la fase di luna crescente influenzerebbe la fertilità del terreno. Per questo, molti in questo periodo effettuano la potatura, il raccolto e la semina. Allo stesso modo si è diffusa la credenza di tagliare i capelli durante questa fase per avere capelli più lunghi. Ad ogni modo avere capelli curati, sani e belli potrebbe indicare anche uno stato di salute buono. Infatti, prendersi cura del proprio corpo è fondamentale oltre che per l’aspetto estetico anche e soprattutto per la salute dell’organismo. Anche i capelli rispecchiano il nostro stato di salute e lo stile di vita che si segue.

A luglio prima di andare dal parrucchiere sarà meglio guardare la luna per avere capelli lunghi e forti

Per chi crede negli influssi della Luna e sogna di avere una chioma folta e fluente sembra proprio che questo sia un mese propizio. Infatti a luglio prima di andare dal parrucchiere sarà meglio osservare il calendario per conoscere le fasi della luna e scegliere il giorno giusto. Sembrerebbe che luglio, oltre a portare il caldo rovente e tanta fortuna a Cancro, Leone e Pesci, sia molto favorevole per gli amanti dei capelli. Infatti, pare che abbia tantissimi giorni favorevoli per chi desidera avere capelli più lunghi e forti.

In particolare dal 1° al 5 del mese nonché dal 28 al 31. Quindi chi sta programmando una spuntatina, dovrà affrettarsi se non vuole poi attendere gli ultimi giorni del mese. Tuttavia, luna a parte, secondo gli esperti, tagliare i capelli non influisce sul loro rafforzamento né tantomeno sulla loro caduta. Infatti nonostante ci abbiano fatto credere fin da bambini che tagliarli sia importante per la crescita, spuntarli è utile soltanto per eliminare le doppie punte.

Queste infatti spaccano il capello rendendolo più sottile e fragile. Inoltre, con l’arrivo dell’estate, oltre a proteggere la pelle, è fondamentale proteggere anche i capelli. Il sole infatti può danneggiare il fusto dei capelli, renderli sottili ed esporli al rischio di rottura. Pertanto sarà utile proteggerli con cappelli o con spray protettivi e curarli sempre in ogni periodo dell’anno, spuntandoli ogni 5/6 settimane, senza rimandare a settembre.

