Per risparmiare sempre con la lavastoviglie evitiamo quest’errore comunissimo che fa sprecare acqua ed energia

Un dubbio amletico attanaglia la maggior chi si ritrova alle prese con i piatti sporchi. Il dilemma è: meglio fare la lavastoviglie o lavare tutto a mano? Dipende da cosa vogliamo. Se non vogliamo perder tempo, la lavastoviglie è certamente imbattibile. Ma se vogliamo sprecare meno acqua possibile e meno denaro possibile, la risposta cambia? Parrebbe di no: la lavastoviglie converrebbe comunque sul lavaggio a mano, ma solo se teniamo da conto alcune regole. In particolare, una di queste scredita un’abitudine molto diffusa: quella di sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie. Va bene eliminare quei residui di cibo che comprometterebbero il lavaggio, ma farlo con l’acqua corrente non serve.

Per risparmiare sempre con la lavastoviglie dobbiamo evitare quest’errore comunissimo che fa sprecare acqua ed energia

Molte persone credono sia meglio sciacquare i piatti a mano prima di metterli nella lavastoviglie. Alcuni di loro utilizzano addirittura il sapone in questa fase, facendo quello che è a tutti gli effetti un prelavaggio. Chi fa così, farebbe bene a terminare direttamente il lavaggio a mano, senza sprecare altra acqua (e altra energia) con la lavastoviglie.

Se vogliamo utilizzare la lavastoviglie non dobbiamo ricorrere ad alcun prelavaggio. Sciacquare le stoviglie prima della lavatrice è inquinante per l’ambiente oltre ad essere un inutile spreco idrico che peserà in bolletta. Se vogliamo disfarci di quei resti di cibo che potrebbero non andar via con il lavaggio, facciamolo con l’aiuto di una forchetta (sporca). In alternativa, se vogliamo scrostare a fondo piatti, padelle o pentole, lasciamole in ammollo nell’acqua per qualche minuto. In questo modo risparmieremo acqua. Inoltre, le moderne lavatrici sono spesso dotate di sensori che consentono di adattare il lavaggio automaticamente sulla base del livello di sporco.

Il compendio per la lavastoviglie ecologica che fa risparmiare in bolletta

In sintesi, la lavatrice può essere sempre la scelta migliore se volgiamo risparmiare e ridurre l’impatto ambientale, a patto di seguire alcune regole. La prima è che dobbiamo utilizzarla solo dopo averla riempita a pieno carico. La seconda è che dobbiamo eliminare residui di cibo ma senza prelavaggi. La terza è quella di impostare un ciclo ecologico, se la lavastoviglie ha questa funzione. La quarta è che, se stiamo per cambiare lavastoviglie, è meglio scegliere il modello con minori emissioni di CO2 e tenere d’occhio la classe energetica. Insomma per risparmiare sempre con la lavastoviglie dobbiamo evitare quest’errore comunissimo che fa sprecare acqua ed energia e seguendo questi consigli, avremo la certezza di fare una lavastoviglie a impatto zero e senza sprechi.

Approfondimento

Per risparmiare sensibilmente sulla bolletta della luce bastano questi 3 semplici gesti quotidiani