Cerchiamo l’estate tutto l’anno, però poi, quando arriva, ci lamentiamo del caldo.

Quando le temperature diventano troppo alte, infatti, capita di diventare insofferenti a tutto. Si suda appena ci si muove, ed ogni azione sembra più difficile.

Lo capisce bene soprattutto chi ha una sudorazione forte, che impregna tutti i vestiti. A proposito di questo, molti rimangono sbalorditi scoprendo che per eliminare la puzza di sudore dai vestiti basterebbe una pianta.

Ma anche chi ha i capelli lunghi soffrirà parecchio il caldo. Questo tipo di capigliatura, infatti, è senza dubbio bellissima, ma quando fa caldo diventa insostenibile.

Per questo molti, invece di tenere i capelli sciolti sulle spalle, decidono di farsi una bella coda, alta o bassa. In questo modo, infatti, si suda meno sul collo e non si soffre troppo il caldo.

Certo è che, uno dei momenti in cui avremo maggiormente caldo, è quello in cui si utilizza il phon per asciugarsi i capelli. Le nonne sapevano benissimo che per evitare di sudare dietro al collo asciugandosi i capelli esiste un metodo infallibile.

È importantissimo per evitare problemi di salute

Premettiamo che asciugare bene i propri capelli, eliminando l’acqua e l’umidità in eccesso, è fondamentale per evitare mal di testa, raffreddori o dolori cervicali.

È anche vero, però, che esiste un metodo molto più comodo e, soprattutto, fresco, per asciugarsi i capelli. E questo, ovviamente, non prevederebbe l’utilizzo del phon. Scopriamo di cosa si tratta.

Le nonne sapevano benissimo che per non sudare dietro al collo bisognerebbe asciugarsi i capelli con questo metodo senza il phon

Iniziamo col dire che anche chi ha i capelli ricci potrà asciugare i propri capelli senza usare il phon, ma ottenendo comunque ricci perfetti. Esiste un trucchetto, infatti, per ottenere ricci perfetti in modo totalmente naturale.

Ma partiamo dal metodo generale per asciugarsi i capelli senza phon. Questo consisterà semplicemente nell’asciugarsi al sole, approfittando di queste giornate splendenti.

Inoltre, per chi ha i capelli ricci, è sempre più in voga una nuova tecnica, detta plopping.

Ecco in cosa consiste

Nonostante la parola non prometta bene, il plopping è una tecnica che ci aiuterà ad avere ricci super definiti, in poche e semplici mosse.

In sostanza, dopo aver lavato i capelli, dovremo tamponarli con un asciugamano, in modo molto delicato ed evitando di fare il turbante. A questo punto dovremo stendere sui nostri capelli il prodotto di styling che preferiamo, massaggiandolo bene sui capelli ancora umidi.

Ora dovremo prendere una maglietta di cotone, stenderla sul letto e appoggiarci a testa in giù sulla stessa. Chiuderemo prima un lato della maglietta, poi l’altro, arrotolandone le estremità, e poi legando le 2 parti dietro la nuca. In questo modo i capelli si arrotoleranno su loro stessi, aumentando l’effetto finale.

Dopo aver tenuto la maglietta in testa per circa 3 ore, potremo lasciare asciugare i capelli al sole. Altrimenti terremo la maglia in testa solo per 30 minuti, e poi ci asciugheremo con un phon a bassa intensità.

Le nonne sapevano benissimo che bisognerebbe asciugarsi così i capelli per non sudare dietro al collo.

