Arredare un balcone non è sempre un’impresa semplice. Infatti i balconi delle abitazioni solitamente hanno delle forme particolari. Quelli da condominio, ad esempio, sono caratterizzati da spazi lunghi e stretti, oppure piccoli e quadrati. Più rari invece sono i balconi ampi e abitabili.

Dunque scegliere il giusto arredamento è un gesto fondamentale per valorizzare al meglio questo spazio di casa. Un ambiente che per molti rappresenta una vera oasi di piacere e relax, nonché un luogo di svago da condividere con amici e parenti per momenti indimenticabili.

Ecco come arredare un balcone lungo e stretto con questi 3 trucchetti salvaspazio per un terrazzo da sogno spendendo poco

La prima cosa a cui prestare attenzione per arredare un terrazzo e sfruttarne ogni angolo è quella di analizzare gli spazi. Questo ci permetterà di capire come sfruttare al meglio ogni angolo, così da non lasciare niente al caso evitando di acquistare anche oggetti troppo grandi e ingombranti, oppure troppo piccoli e inutili.

Una volta valutati gli spazi, se ci troviamo di fronte ad un balcone lungo e stretto, la migliore opzione sarebbe quella di preferire sedie e tavoli pieghevoli da poter riporre in un angolo quando non in uso.

Se il balcone è chiuso riusciremo a sbizzarrirci anche con arredi come tappeti, cuscini, pouf colorati da appoggiare direttamente al pavimento. Invece, se il balcone è scoperto meglio preferire tutti arredi fatti con materiali appositi per essere esposti alle intemperie e al sole cocente.

Se la volontà è anche quella di portare del verde sul nostro terrazzo meglio optare per delle fioriere basse e rettangolari, così da evitare di togliere spazio prezioso. Altrimenti potremmo preferire le più moderne fioriere da ringhiera a presa salda, facendo in modo che i vasi siano esposti verso l’esterno. Ancora, potremmo decidere di posizionare delle mensole sulle pareti libere su cui posizionare le piantine. Un’idea per arredare il nostro balcone è quella di scegliere fiori colorati in grado di dare colore e profumo all’intero terrazzo.

L’illuminazione

Da non dimenticare l’illuminazione, indispensabile per rendere il balcone accogliente e rilassante. In caso di terrazzi lunghi e stretti potremmo optare per illuminare esclusivamente la parte dedicata alla seduta. Per l’illuminazione possiamo scegliere una schiera di lampadine da posizionare lungo il muro così da regalare più luce al balcone e creare un’atmosfera soffusa. Oppure, possiamo optare per lanterne o candele da posizionare in posti strategici per evitare di ridurre lo spazio e illuminare, così, una parte più ampia del balcone nello stesso momento.

Dunque, ecco come arredare un balcone lungo e stretto con questi 3 trucchetti salvaspazio.

Chicche di relax: al posto della classica seduta potremmo decidere di optare per un’amaca da sfruttare anche come elemento di arredo.

