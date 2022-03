Una bevanda comunissima nei nostri frigoriferi sarebbe in realtà un toccasana per le nostre piante. Stiamo parlando del più comune ed utilizzato latte vaccino.

Questa sostanza ricca di zuccheri semplici quale il lattosio, proteine e sali minerali sarebbe ottima per il nutrimento del terreno e delle piante.

Il latte vaccino può essere utilizzato sia crudo dove conserva tutte le sue proprietà, che cotto. In più possiamo utilizzare per le nostre piante sia quello intero diluito con acqua, che quello parzialmente scremato.

È incredibile ma questa economica bevanda che tutti abbiamo in frigorifero potrebbe salvare le piante da afidi, muffa e funghi ed evitare di farle marcire

Un ottimo rimedio quello di utilizzarlo come fertilizzante per le piante, così da eliminare ogni spreco ed evitare di buttare via il latte scaduto.

Il latte è davvero un toccasana per le nostre piante. Infatti non svolge solo la funzione di fertilizzante bensì è anche un ottimo insetticida, disinfettante e fungicida. Ma vediamo perché e come utilizzarlo.

Come abbiamo precedentemente detto sembrerebbe essere un ottimo fertilizzante grazie alla presenza di sali minerali come il calcio. Che lo renderebbero anche un eccelso anti-marciume in quanto se somministrato alle piante durante la maturazione dei frutti permetterebbe di ritardare il deterioramento degli stessi, che altrimenti marcirebbero più facilmente per la carenza di questo minerale.

Possiamo anche utilizzare il nostro latte scaduto per pulire le foglie delle piante, ed evitare l’invasione di agenti patogeni come gli afidi e pidocchi. Il latte infatti creerebbe una sorta di patina che impedirebbe a questi fastidiosi animaletti di attaccare le piante.

In più oltre a tenerli lontani, il latte si rivelerebbe mortale per tutti quegli animaletti dal corpo morbido. Questo avverrebbe per la presenza del lattosio, lo zucchero semplice che costituisce il latte. Per tale ragione potremmo considerarlo anche un insetticida.

Infine sembrerebbe essere anche un eccellente fungicida. Infatti sempre spruzzandolo sulle foglie, come precedentemente detto, proteggerebbe le piante da muffa e funghi.

Come utilizzarlo

Potremmo vaporizzarlo sulle piante creando una soluzione di acqua e latte nelle dosi di 50 e 50 in uno spruzzino. Da spruzzare sulle nostre piante con cadenza mensile.

Dunque, è incredibile ma questa economica bevanda potrebbe davvero aiutarci con le piante. Ecco come utilizzarla per provare a salvare le piante da afidi, muffa e funghi ed evitare di farle marcire.

Lettura consigliata

3 trucchetti geniali per arredare balconi e terrazzi, ideali per creare ombra senza siepe e per difendersi dagli sguardi spioni dei vicini