I piedi sono quella parte del corpo che ci sorregge e ci fornisce stabilità. Proprio come le radici degli alberi, sono a contatto con il terreno e sostengono il nostro peso. I piedi necessitano di cure e attenzioni continue, proprio come ogni parte del nostro corpo. Soprattutto quando arriva la bella stagione e dobbiamo indossare dei sandali e delle calzature leggere. Avere dei talloni screpolati e trascurati potrebbe essere motivo di disagio, ma anche provocare del dolore. Infatti, quando la pelle è molto secca, potrebbero verificarsi dei tagli e delle piccole spaccature. Prendersi cura dei propri talloni vuol dire rimuovere questa pelle ispessita e idratare la parte secca.

Ecco come ammorbidire i talloni duri e screpolati in pochi minuti utilizzando questo rimedio naturale che renderebbe la pelle morbidissima

Per avere dei piedi sempre perfetti, molte donne preferiscono affidarsi alle cure di un’estetista specializzata. Altre invece, per mancanza di tempo, cercano di risolvere il problema in casa. Infatti, in commercio ci sono tantissimi attrezzi e prodotti che potrebbero aiutarci. Per avere dei piedi e talloni perfetti è molto importante l’esfoliazione e l’idratazione.

Potremmo iniziare il trattamento casalingo con un pediluvio che avrà il compito di ammorbidire i talloni. Immergiamo i piedi in una bacinella piena di acqua calda e bicarbonato, per qualche minuto. Poi è necessario procedere con uno scrub che eliminerà la pelle morta. Infine è fondamentale l’applicazione di una crema idratante.

Ma, in realtà, esiste un alimento in grado di ammorbidire la pelle dei talloni. Parliamo di un frutto tropicale dal sapore molto fresco e che possiederebbe delle notevoli proprietà. Ci riferiamo alla papaya, spesso presente sulle tavole degli italiani. Questo frutto sarebbe un’ottima fonte antiossidante e le vitamine aiuterebbero la salute della pelle. La papaina, contenuta nel frutto, eserciterebbe un effetto antinfiammatorio.

Come utilizzare questo frutto

La papaya potrebbe ammorbidire ed idratare la pelle dei nostri talloni in pochissimi minuti. Basterà frullare la sua polpa e, proprio come una crema, applicarla sulle parti screpolate. Lasciamo agire per circa 15 minuti e risciacquiamo con acqua tiepida. Completiamo il trattamento spalmando dell’olio di oliva su tutto il piede. Per garantire l’efficacia del trattamento ed usufruire al meglio delle proprietà della papaya, sarebbe necessario eseguire questa operazione per più giorni consecutivi. Quindi, ecco come ammorbidire i talloni duri e screpolati in poche e semplici mosse, utilizzando un prodotto inaspettato.

