Il datore di lavoro ha pagato gli stipendi ai dipendenti ma il bonifico tarda ad arrivare? Vediamo di dare al riguardo una risposta. Visto che sarà capitato a tutti di attendere un accredito, ma poi questo, solo apparentemente, arriva in ritardo rispetto a quelle che dovrebbero essere le tempistiche bancarie standard.

Questo perché, quando si fa un bonifico Italia, i tempi di accredito per il beneficiario non dipendono solo dal giorno in corrispondenza del quale viene inserito, ma anche dall’orario. In quanto, per la ricezione dei bonifici bancari, ogni istituto di credito adotta quello che in gergo si chiama orario di cut off. Vediamo allora nel dettaglio di cosa si tratta e perché è molto importante conoscerlo per fare come per ricevere i bonifici.

Per il conto corrente bancario scopriamo quali sono i veri tempi del bonifico e quando questi si possono totalmente azzerare

Nel dettaglio, un bonifico bancario si intende inserito e quindi valido nello stesso giorno solo se effettuato entro l’orario di cut off. Per esempio, ci sono banche che fissano l’orario di cut off alle ore 15. Atre banche, invece, che danno più tempo fissando l’orario di cut off anche alle ore 20.

Per il conto corrente bancario, quindi, un bonifico inserito oggi alle ore 19 si intenderà inserito nello stesso giorno se, in base all’esempio, la banca ha fissato un orario di cut off alle ore 20. Altrimenti, se la banca l’ha fissato alle ore 15, il bonifico che è stato fatto alle ore 19 viene, in realtà, inserito il giorno dopo. Questo spiega il fatto perché spesso un bonifico in Italia effettuato spesso non arriva in uno ma in due giorni lavorativi.

Come fare un bonifico bancario senza alcuna attesa sui tempi di accredito ma facendo molta attenzione a queste 2 cose

Pur tuttavia, i tempi di accredito di un bonifico bancario si possono azzerare. Optando, allo scopo, per il cosiddetto bonifico bancario istantaneo. Pure di domenica, infatti, la somma di denaro disposta con il bonifico bancario istantaneo arriverà al destinatario nell’arco di pochi secondi. Dobbiamo, però, fare attenzione a due cose molto importanti.

La prima è che il bonifico istantaneo ha in genere un costo sempre superiore al classico bonifico Italia SEPA. La seconda cosa a cui fare molta attenzione è quella per cui i bonifici istantanei quando partono poi non possono essere più annullati.

