Per combattere la salivazione eccessiva e smettere di sbavare nel sonno oltre ai rimedi della nonna basterebbe evitare questi alimenti

La salute ricopre un ruolo fondamentale nella vita di ogni persona. Spesso si afferma che “Se c’è la salute c’è tutto”, una grande verità dal momento che ci accorgiamo della sua importanza solamente una volta perduta. Per fortuna, non tutti i disturbi sono collegati a malattie gravi o particolarmente preoccupanti. Tra i disturbi che, se non collegati a problemi ulteriori, fanno sorridere ci sono le flatulenze, ma anche lo sbavare. Sbavare, infatti, è un’azione che spesso viene associata ad animali come i cani, specialmente il Terranova, ma non solo. Non solamente i cani, però, possono avere questo problema. Infatti, anche gli esseri umani in alcuni casi potrebbero lamentare un disturbo simile. Capita, infatti, che ci si risvegli la mattina con il cuscino impregnato di saliva. Sbavare durante la notte ha diverse cause che oggi si andranno a vedere. Ovviamente non si tratta di un modo per sostituirsi al parere di un professionista nel settore. Se il problema si presenta con frequenza sarà bene rivolgersi a un medico. Tuttavia, per combattere la salivazione eccessiva e smettere di sbavare durante la notte si potrebbero provare anche dei rimedi della nonna.

Le cause

Uno dei motivi principali che porta a sbavare nel sonno è la posizione in cui si dorme. Quando si ha troppa saliva in bocca a causa di un raffreddore, un’allergia, un’influenza o semplicemente il naso tappato è comune salivare durante la notte. In modo particolare se si dorme su un lato, la saliva tenderà a fuoriuscire. Non si tratta di problemi gravi, il fastidio maggiore sarà risvegliarsi con il cuscino bagnato. Tuttavia, in alcuni casi l’ipersalivazione potrebbe anche legarsi alla presenza di reflusso gastroesofageo o gastriti. In questo caso sarebbe ottimale consultare un medico, che cercherà di capire come procedere al meglio per risolvere il problema. In altri casi si potrebbe soffrire di apnee notturne o si potrebbe avere la tendenza a russare e dormire a bocca aperta. Anche malattie più gravi, come tumori della bocca o ernie, possono causare ipersalivazione, per questo sarà bene consultare un medico se il problema dovesse presentarsi improvvisamente.

Per combattere la salivazione eccessiva e smettere di sbavare nel sonno oltre ai rimedi della nonna basterebbe evitare questi alimenti

Per cercare di risolvere il disturbo si potrebbe cominciare a dormire a pancia in su. Dormire supini è importante perché, in questo modo, la saliva non riuscirà a fuoriuscire e a bagnare il cuscino. Anche coprire il cuscino con un asciugamano in spugna può essere utile: sarà facile lavarlo e salverà la federa. Bisognerà, poi, sforzarsi di respirare con il naso e non con la bocca. In alternativa aggiungere un cuscino, che aiuterà a tenere la testa alzata. In questo modo si tenderà a sbavare di meno. Per diminuire la salivazione, poi, si potrà cercare di evitare di consumare alimenti ricchi di amido o acidi. Anche la cioccolata e i cibi molto speziati possono causare un aumento della salivazione. Infine, si consiglia di lavare frequentemente i denti per evitare il formarsi di carie, che sono tra i fattori che portano alla produzione di saliva.

