Per allontanare le zanzare in modo naturale è nostro alleato questo temuto animale

Molti li temono eppure si tratta di animali affascinanti e leggendari, si sta scrivendo dei chirotteri, conosciuti come pipistrelli.

Quando nascono può capitare che i piccoli cadano accidentalmente dalla colonia in cui sono allevati e cresciuti. Potrebbe succedere, infatti, di imbattersi in un piccolo pipistrello in giardino, balcone o per strada.

Lo scopo di questo articolo sarà quello di spiegare al Lettore come ci si deve comportare imbattendosi in un piccolo pipistrello perduto.

Infatti, prima di rivolgersi a un centro specializzato in animali selvatici sarà opportuno cercare di aiutare il pipistrello in altro modo.

Cosa fare

Si tratta di animali molto difficili da allattare artificialmente, per questo motivo non bisognerà rivolgersi immediatamente al centro specializzato.

Al contrario sarà necessario aspettare almeno un paio di giorni prima di procedere.

Per salvaguardare la loro salute si consiglia di tentare la cosiddetta esposizione notturna, un modo per permettere alle madri di recuperare i piccoli.

Questo dovrà avvenire per almeno due o tre notti di seguito, mai di giorno. Infatti, bisogna sapere che il cucciolo non verrà mai recuperato durante il giorno.

Come fare

Per tentare l’esposizione notturna si consiglia di sistemare il piccolo pipistrello su un punto rialzato dentro una bacinella. Sarà sufficiente porre all’interno un rotolo di carta più alto dei bordi della bacinella e ricoperto con un panno.

Questo permetterà al pipistrello di arrampicarsi e di nascondersi.

La bacinella, poi, dovrà essere poggiata su un tavolino, accertandosi che sia al sicuro da gatti o da altri predatori.

Se si è fortunati, la madre recupererà il piccolo durante la notte me non dovranno esserci ringhiere o altri fattori ad ostacolarla.

In ogni caso, durante il giorno sarà necessario riportare dentro il pipistrello e nutrirlo con una piccola pallina di carta imbevuta con acqua e zucchero.

Ovviamente, se dopo tre giorni la madre non lo ha recuperato bisognerà recarsi presso un centro specializzato.

Il discorso appena fatto vale per i pipistrelli trovati fino a luglio, non per agosto. Infatti, i pipistrelli ad agosto sono adulti e non verranno recuperati dalla madre.

Per allontanare le zanzare in modo naturale è nostro alleato questo temuto animale

Molti ne hanno paura ma i pipistrelli sono grandi alleati nella lotta contro le zanzare. Chi ha la fortuna di avere questi animali che girano attorno a casa, infatti, deve sapere che saranno in grado di mangiare migliaia di zanzare a notte.

Questo è uno dei motivi che ci fanno capire che è meglio pensarci bene prima di scacciarli o, peggio, fare loro del male. Ecco perché per allontanare le zanzare in modo naturale è nostro alleato questo temuto animale.

