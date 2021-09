Spesso non si vedono, ma le nostre case nascondono insetti che possono essere dannosi per la nostra salute o per la casa.

Questi possono nascondersi nelle nostre piante o negli ambienti domestici. In un precedente articolo abbiamo spiegato 2 efficaci rimedi naturali e 1 consiglio che salveranno le nostre piante da un dannosissimo insetto.

Invece oggi la Redazione vuole parlare di un particolare insetto molto più diffuso di quanto crediamo. Stiamo parlando dei tarli. Sembra incredibile ma eliminare questi dannosissimi insetti è possibile con questi semplici trucchi della nonna.

I tarli sono insetti che si nutrono della polpa del legno. Proprio per questa sua caratteristica, questo insetto è anche chiamato tarlo dei mobili. I tarli oltre ad attaccare i mobili possono colpire anche alcune piante da frutto.

Se non agiamo in tempo e non li eliminiamo questi insetti danneggeranno irrimediabilmente i nostri mobili.

Vediamo quindi in che modo procedere per salvare i nostri mobili e le piante da questo insetto molto insidioso.

Il primo rimedio consigliato dalla Redazione è l’olio essenziale di cedro. Questo prodotto naturale è incredibilmente efficace contro i tarli.

Possiamo realizzare un prodotto repellente diluendo 1 cucchiaio di acqua, 1 di vodka e 3 gocce di olio essenziale di cedro.

A questo punto, tutto quello che dobbiamo fare è inumidire delle garze con questa soluzione. Se le mettiamo all’interno dei cassetti o degli armadi potremo dire finalmente addio ai tarli.

Aglio e cannella

Questi 2 ingredienti sono presenti nelle case di quasi ognuno di noi. Come abbiamo spiegato in un precedente articolo ecco perché mettere questa spezia nelle nostre piante le aiuta a crescere sane e rigogliose. Oltre ad essere utile per le nostre piante, forse non tutti sanno che l’odore della cannella è insopportabile ai tarli.

Prepariamo quindi un mix di cannella in polvere ed aglio. Consigliamo di usare questo rimedio se i tarli hanno colpito le nostre piante.

Olio essenziale di lavanda o patchouli

Se i tarli colpiscono i nostri mobili, utilizziamo l’olio essenziale di lavanda. Mettiamone semplicemente qualche goccia in una garza sterile. Chiudiamo questa garza in un sacchetto di tela da tenere nei cassetti. In questo modo i tarli non si avvicineranno ai nostri mobili.

In alternativa, usiamo allo stesso modo l’olio essenziale di patchouli. Infatti, non tutti sanno che questo olio oltre ad essere un ottimo antinfiammatorio naturale, tiene lontani anche i tarli.

Agrumi

La stagione invernale sta arrivando e con essa gli agrumi. Quando li consumiamo, evitiamo di gettare via le loro bucce. Se le facciamo seccare possiamo utilizzarle per metterle negli armadi.

Se non abbiamo le bucce degli agrumi, possiamo utilizzare l’olio essenziale di arancio amaro. Otterremo lo stesso risultato.